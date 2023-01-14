Astor Enerji: Güçlü konumumuzu uluslararası alanda da perçinlemek istiyoruz

Astor Enerji, Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinin ardından talep toplama sürecini dün tamamladı. Şirketin 18 Ocak'ta yapılacak "Gong Töreni" ile BIST'te işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Firmanın finans, yatırımcı ilişkileri, muhasebe ve mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, yaptığı açıklamada, Astor Enerji'nin 40 yıllık geçmişiyle kendi sektöründe öncü bir kuruluş olduğunu söyledi.

Şirketin dağıtım ve güç transformatörleri, yüksek gerilim ve orta gerilim kesicileri ürettiğini ifade eden Doğan, "Sektöründe, Türkiye'de ve Avrupa'da tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük üretim şirketlerinden bir tanesiyiz. Fabrikamızın üzerinde çatı GES'imiz var. Fabrikamızın elektriğini tamamen buradan üretiyoruz." dedi.

Doğan, üretim yaparken kalite ve verimliliğe önem verdiklerini belirterek, şirketin AR-GE Merkezi Belgesi'ne sahip olduğunu dile getirdi. Doğan, bu alana büyük yatırım yaptıklarını, AR-GE faaliyetleri kapsamında daha önce yurt içinde üretilmeyen ürünleri de ürettiklerini ve bu durumun ithal ikamesi sağladığını anlattı.

"Ürettiğimiz ürünlerin kayıpları son derece düşük"

Doğan, enerjinin son zamanlarda ilgi gören bir sektör olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Tüm ülkeler enerji yatırımları yapıyor. Yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Paris İklim Anlaşması ile beraber ülkeler belli taahhütlerde bulundular. Bir taraftan karbon salımını azaltıyorlar, bir taraftan da yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorlar. Türkiye'de de bu alanda ciddi yatırımlar söz konusu. Biz şunu vurguluyoruz; elektriğin olduğu her yerde Astor var. Bu nedenle ürettiğimiz ürünlere olan ihtiyaçlar önümüzdeki dönemde daha da artacak."

Doğan, yurt içi ve dışında mevcut trafoların ekonomik ömürlerini tamamladığını, yenilenmeleri gerektiğini ve bu durumun ürün talebini artıracağını söyledi.

Son dönemde enerji verimliliğinin daha önemli hale geldiğine işaret eden Doğan, "Ürettiğimiz ürünlerin kayıpları son derece düşük. Teknolojinin artması ve AR-GE çalışmalarımızla beraber önemli ölçüde verimlilik artışları sağladık. Dolayısıyla buraya yapılmış olan yatırımlar kendini çok kısa sürede amorti edebiliyor. Enerji kayıplarını minimum düzeye indirmiş oluyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'deki güçlü konumumuzu uluslararası alanda da perçinlemek istiyoruz"

Doğan, kazançlarını sürekli yatırım yaparak değerlendirdiklerini, yerli firmalar içinde pazar paylarının yüzde 13 olduğunu ifade etti.

Şirketin herhangi bir finansal ve mali problemi olmadığını dile getiren Doğan, halka arzdaki temel amaçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Biz her şeyden önce uluslararası bir şirket olmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki güçlü konumumuzu uluslararası alanda da perçinlemek istiyoruz. 90'dan fazla ülkeye şu anda ihracat yapıyoruz. Yurt dışındaki bu konumuzu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası bir marka olmayı hedefliyoruz. Halka arzdan sağladığımız gelirlerle yatırımlar yapacağız. Üretim kapasitemizi daha da artırmayı planlıyoruz. Yeni alanlara da yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz."

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya ihracat yaptıklarını belirten Doğan, bu coğrafyalardaki satışları artırmak istediklerini, ABD'ye de ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Doğan, şirketin toplam satışları içinde ihracatın payının yüzde 18 olduğunu, bu oranı orta ve uzun vadede yüzde 40 seviyesine getirmek istediklerini ifade etti.

"Elektrikli araç şarj istasyonları sektöründe marka olmayı hedefliyoruz"

Doğan, elektrikli araç şarj istasyonlarının şirketin yeni faaliyet kollarından biri olduğunu, bu sektör için de önemli bir bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Doğan, 2023'te bu alandaki yatırımları artırarak devam ettirmek istediklerini söyledi.

Elektrikli araç şarj istasyonları yatırımında ulusal marka olmayı hedeflediklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her tarafına yatırım yapacağız. İlk etapta 200 kilometrelik bir zincir ile İstanbul'dan yola çıkan bir kullanıcının Türkiye'nin doğu, batı, güney ve kuzeyine de ulaşabileceği Astor Şarj markasıyla bir ağ kurmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin her tarafında Astor Şarj markasını önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılarımıza sunmak istiyoruz."

Halka arzdan yaklaşık 2,6 milyar lira gelmesini beklediklerini ifade eden Doğan, bu kaynağın büyük kısmını yeni yatırım, üretim hatlarının geliştirilmesi ve yenilenmesinde kullanacaklarını bildirdi.

Şirketin gelecek hafta borsada işlem görmeye başlayacağını belirten Doğan, bundan sonraki süreçte de üretime, istihdama ve ihracat artışına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.