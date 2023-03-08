Ata GYO'dan 2022'de 162 milyon liralık net kâr

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) 2022 net kârı önceki yıla göre yüzde 944 artışla 161,7 milyon liraya yükseldi.

Ata GYO'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başarılı bir performans izleyen şirket, 2023'e güçlü bir bilançoyla girdi.

Geçen yıl gelirlerini 2021'e göre yüzde 1.839 artırarak 89,47 milyon TL'ye çıkaran Ata GYO'nun net kârı ise yüzde 944 artışla 161,7 milyon TL'ye ulaştı.

Şirket, bu yıl da mevcut yatırımlarına odaklanmaya devam ederek, yenilikçi yaklaşımları ve kapsamlı projelendirme süreçleri ile sürdürülebilir büyüme ve karlılığına katkı sağlayacak; kira getirisi yüksek ve değer kazancı sağlayan yeni yatırımları değerlendirmeye devam edecek.

"Finansal sonuçlardan memnuniyet duyuyoruz"

Açıklamada finansal verilere ilişkin görüşleri yer alan Ata GYO Genel Müdürü Bedri Kurdoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ata Grubu olarak yaraların bir nebze daha sarılabilmesi adına yetkili kuruluşlar vasıtasıyla ilk günden itibaren yardımlarının sürdüğünü kaydeden Kurdoğlu, Türkiye'yi yasa boğan depremin gelişmelerini yakından takip etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Kurdoğlu, Ata GYO'nun 2022 yılı finansal sonuçlarından memnuniyet duyduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"2022 sonu itibarıyla gelirimiz yıllık bazda yüzde 1.839 artarak 89,47 milyon TL'ye ulaştı. Net kârımız ise yüzde 944 yükselişle 161,72 milyon TL oldu. Portföyümüze dahil ettiğimiz; Çanakkale, Tekirdağ AtaCorner/Süleymanpaşa, Kayseri/Talas ve AtaCorner Lüleburgaz projelerimizin değer artış oranları yaklaşık yüzde 122 ile yüzde 370 arasında artış göstererek sevindirici seviyelere ulaştı. Türkiye'nin önemli kurumsal markalarının kiracısı olduğu, bazılarında kiralama süreçlerimizin devam ettiği gayrimenkullerimizin, 2023 yılında da beklentilerimiz doğrultusunda finansallarımıza önemli katkılar yapmaya devam edeceğine inanıyoruz."

"2023'e güçlü bir bilançoyla girdik"

Bedri Kurdoğlu, 2022 başında yaklaşık 74 milyon TL olan borçlanma yükümlülüklerini sene içerisinde tamamen ödeyerek bilançolarını daha güçlü hale getirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022 sonu itibarıyla toplam ekspertiz değeri 40,5 milyon TL olan, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 6 adet gayrimenkulümüzün satışını, planlarımız doğrultusunda 81,65 milyon TL olarak gerçekleştirdik. Bu satışla önceki yılın ekspertiz değerine göre yüzde 175 değer artışı elde ederken, rekor düzeyde artan karlılığımıza, önemli katkı sağladık.

Çok başarılı bir yılın ardından 2023'e güçlü bir bilançoyla girdik. Bu yıl da mevcut yatırımlarımıza odaklanmaya devam ederken, yenilikçi yaklaşımlarımız ve kapsamlı projelendirme süreçlerimiz ile; sürdürülebilir büyüme ve karlılığımıza katkı sağlayacak, kira getirisi yüksek ve değer kazancı sağlayan yeni yatırımları değerlendirmeye devam edeceğiz."