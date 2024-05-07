ATP, 1,25 milyar liralık gelirle tahminleri aştı

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ. (ATP), 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ATP, 2023'te yıllık bazda yüzde 39'luk artışla 1 milyar 251 milyon lira ciro elde etti. FAVÖK yüzde 37 artarak 296,4 milyon liraya ulaşırken şirketin net karı, yüzde 802'lik artışla 123,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, 2023 yılı sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cinali, çeşitlendirilmiş ve dengeli iş modelleri sayesinde bir önceki yıla kıyasla enflasyondan arındırılmış gelirlerinin yüzde 39 reel artış kaydettiğini belirterek, "Gelirimizin yüzde 33,6'sı uluslararası pazarlardan sağlanırken, toplamda yüzde 64,7'si döviz cinsinden gerçekleşti. Makroekonomik belirsizlikleri etkin bir şekilde yönetme başarısını göstererek, büyüme yolculuğumuzu sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Tüm faaliyet alanlarında ATP'nin reel büyüme kaydettiğini vurgulayan Cinali, 2023 yılında ciro, FAVÖK ve net karlılık hedeflerine ulaşırken, AR-GE yatırımlarıyla yüksek getiri potansiyeline sahip projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

Cinali, yeşil enerji sertifika pazaryeri ATP GreenX platformunun lansmanını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"ATP çözüm portföyüne global pazarlara açılacak yeni bir marka ekledik. Hızlı büyümesini sürdürerek 8 milyon yatırımcıya erişen sermaye piyasalarında ATP Tradesoft markamız, yeni müşteri kazanımları gerçekleştirdi ve yeni jenerasyon mobil platformumuzun satışlarını ve müşterilerimizde uygulamalarını başlattık. Konuk ağırlama sektörü markamız ATP Zenia, Türkiye ve Çin'de inovasyonlarıyla yeni gelir kanallarının temellerini attı. ATP Çin, iş zekası ve mobil çözümleri portföyümüze kattı. ATP Zenia, hızlı servis sektörünün yeni trendlerinden masaya servis için geliştirdiği 'Zenia sipariş kioskları'nı da etkili bir şekilde kullanan, ciroyu ve operasyonel verimliliği önemli ölçüde artıran sistemi global ölçekte pazarlamakta."

Şirketin faaliyet gösterdiği pazarlarda yatırımlarını hızlandırmayı planlayan ATP, 2024 yılı için ciro ve kârlılık büyümesini sürdüreceğini öngörüyor.

Çözümlerinde ise yapay zeka, makine öğrenimi, robotik otomasyon ve otonom robot kullanımının katkılarını artırmayı hedefliyor.