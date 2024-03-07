Bakan Yumaklı’dan Şakalak Tarım’a övgü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

1975 yılından bu yana ekim ve toprak işleme makineleri üretimi yapan ve sektörün öncü firmalarından biri olan Şakalak Tarım Makinaları 20. Konya Tarım Fuarında sergilediği yeni makinaları ile iddiasını devam ettiriyor. Bu kapsamda yüksek performans ve düşük maliyet sunan, yüzde 100 elektrikli ekim makinası Clever’ı da görücüye çıkartan Şakalak Tarım fuara katılan tüm katılımcılardan takdir alıyor.

Bakan Yumaklı, Şakalak Tarım’ın yüzde 100 elektrikli yeni ekim makinası Clever'ın üstün özelliklerini takdirle karşılayarak, "Tarım sektörümüz, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sürekli dönüşüyor. Şakalak Tarım'ın geliştirdiği Clever gibi yenilikçi ürünler, bu dönüşümde önemli bir rol oynuyor. Elektrikli ekim makineleri, hem çiftçilerimizin iş yükünü azaltacak hem de verimliliği artıracaktır. Bu tarz çevreci ve verimliliği artıran teknolojik çözümlerin yaygınlaşması, tarım sektörümüzü daha sürdürülebilir bir hale getirecektir. Şakalak Tarım'ı, bu önemli katkılarından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi

Şakalak Tarım Makinaları Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç ise sektörde sürekli yeniliklerin peşinde olduklarını vurgulayarak, "Şakalak Tarım olarak yaklaşık yarım asırdır sektörde öncü olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Clever, gelişmiş teknolojisi ve kullanım kolaylığıyla çiftçilerimize büyük avantajlar sağlayacak. Bu makineyle amaçladığımız, hem verimliliği artırmak hem de çevreye duyarlı bir tarım uygulaması sunmaktır. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın övgü dolu sözleri, bizleri gelecekte daha fazla yenilik yapmaya teşvik ediyor" şeklinde konuştu.