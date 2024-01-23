BİM, arazi üzeri ilk GES projesini devreye aldı

BİM, yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Bu güne kadar 16 depo üzerine güneş enerjisi santrali (GES) kuran BİM, arazi üzeri ilk GES projesini de devreye aldı.

6,45 MW kurulu güce sahip olan Uşak GES’te yapılacak üretim ile BİM’in Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Bilecik’te bulunan 348 mağazası ve Afyonkarahisar’daki deposunun enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

11 bin 718 adet güneş paneli kullanılan santralden elde edilecek üretimin 3 bin 800 hanenin yıllık enerji tüketimine denk geldiği, karbon salımında yılda 6 bin 800 ton azalma sağlanacağı ve bunun 98 bin 700 adet ağaç kazanımına eşit olduğu belirtildi.

Karbon salımında yıllık 21 bin 983 tonluk düşüş

İlk aşamada 2026 yılına kadar sera gazı yoğunluğunu 2019 yılına kıyasla yüzde 20 azaltmayı hedefleyen BİM’in 17 GES projesinin toplam gücü 26 MW’ a ulaştı. 17 GES ile toplamda 13 bin 500’den fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapılırken karbon salımında yıllık 21 bin 983 ton azalma, 377 bin 500 üzerinde ağaç kazanımı sağlanmış olacak.