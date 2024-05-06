BioNTech, ilk çeyrekte 315,1 Milyon euro zararla sarsıcı bir başlangıç yaptı

BioNTech'in, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosuna göre, 2023’ün ilk çeyreğinde 502,2 milyon euro net kar eden şirket, bu yılın ocak-mart döneminde 315,1 milyon euro net zarar açıkladı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 14,24 euro olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 2,05 euroya indi. BioNTech'in geliri ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 azalarak 187,6 milyon euroya geriledi. Şirket, 2023'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 277 milyon euro gelir elde etmişti.

Şirket açıklamasında, finansal sonuçlardaki değişimin, şirketin dünya genelinde Covid-19 aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesinden kaynaklandığı belirtildi. BioNTech, tüm yıl gelirlerinin yaklaşık yüzde 90‘ını 2024’ün son aylarında elde etmeyi bekliyor ifadelerine yer verilen açıklamada, şirketin halen 2024/25 aşılama sezonu için başka bir varyanta adapte Covid-19 aşısı üzerinde çalıştığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Covid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran şirket, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor. BioNTech, bulaşıcı hastalıklar alanında ise sıtma, tüberküloz ve tüberküloza karşı aşı adayları için klinik testlere de başladı. BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, yılın geri kalanında, varyanta adapte bir Kovid-19 aşısı geliştirmeyi ve ticarileştirmeyi planladıklarını kaydetti.

"Faaliyetlerimizi hızlandırmayı planlıyoruz"

Prof. Dr. Şahin, “Kanser ve bulaşıcı hastalıklar için pazarlanan ilaçlara sahip ticari bir şirket olma amacıyla onkoloji birimimizin tam potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik klinik geliştirme faaliyetlerimizi hızlandırmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.