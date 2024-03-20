Geliri azalan BioNTech, odağını kanser ilacına çevirdi

BioNTech, odak noktasının kanser ilacı geliştirmeye kayması nedeniyle 2023'te gelir ve kazançlarında düşüş olduğunu bildirdi.

Pandemi sırasında Pfizer ile ortaklaşa COVID-19 aşısı üreten şirket, 2022 yılına kıyasla yaklaşık dörtte üç oranında düşüşle 3,8 milyar Euro gelir ve bir önceki yıla göre yüzde 90 düşüşle 930 milyon Euro net kâr açıkladı.

Mainz merkezli biyoteknoloji firması, 2024 gelirlerinin 2,5 milyar ila 3,1 milyar Euro aralığında olmasını hedeflediğini kaydetti.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Uğur Şahin, "2030 yılına kadar onay almak ve böylece dünya çapındaki hastalar için tedavi seçeneklerini iyileştirmek istiyoruz" dedi. İlk kanser ilacının 2026 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtildi.

Euronews'te aktarılana göre şirket, araştırma harcamalarını daha da artırmayı ve kanser ilaçlarının onaylanması için hazırlık yapmayı planlıyor.

BioNTech, ocak ayında yaptığı açıklamada, COVID-19 aşı işinde devam eden düşüşün dibe vuracağı 2025 yılında gelir artışına geri dönmeyi beklediğini kaydetti.

Şirket, bu noktadan sonra da onkoloji işini büyütmek için yatırım yapacağını bildirdi.

Pfizer da ocak ayında Comirnaty olarak markalanan COVID aşısının satışlarının dördüncü çeyrekte yüzde 54 düşüşle 5,36 milyar dolara gerilediğini söyledi.

BioNTech, COVID-19 aşısının ardından cilt ve kalın bağırsak kanseri tedavisinde kullanılmak üzere ilaç çalışmaları yaptığını duyurmuştu.