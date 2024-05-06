Bluesky'da ayrılık: Jack Dorsey, yönetim kurulundan ayrıldığını açıkladı

Bloomberght'nin haberine göre 2019 yılında o zamanki Twitter ekibi tarafından bir proje olarak başlatılan merkeziyetsiz sosyal ağ Bluesky'ın yönetim kurulundan ayrıldığını Dorsey, X’de bir kullanıcının “Hâlâ Bluesky yönetim kurulunda mısınız?” sorusuna “Hayır” diye yanıt vererek duyurdu.

Bluesky dan yapılan açıklamada Dorsey’e teşekkür edilip, ayrılış doğrulandı. Şirket, kullanıcıların deneyimlerini kontrol altına alabilecekleri bir sosyal ağ oluşturma taahhüdümüzü paylaşan” yeni bir yönetim kurulu üyesi aradığını açıkladı.

Bluesky 2021’den beri CEO olan Jay Graber tarafından yönetiliyor. Ne Bluesky ne de Dorsey kendisinin yönetim kurulundan nasıl veya neden ayrıldığı konusunda bir açıklama yapmadı. Şimdilik, iki yönetim kurulu üyesi kaldı, CEO Jay Graber ve Jeremie Miller. Şubat ayında halka açılan Bluesky, 4 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip.