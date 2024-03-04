BMC, DIMDEX’te zırhlı araçlarını görücüye çıkarıyor

Askeri kara araçlarında 2023 yılında Türkiye’deki toplam ihracatın yüzde 52’sini gerçekleştirerek aynı alanda iki yıl üst üste ihracat lideri olan BMC, uluslararası arenada Türkiye’nin savunma sanayindeki gücünü başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

BMC, Katar’ın başkenti Doha’da bu yıl 8’inci kez düzenlenecek DIMDEX 2024’te (Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı) misafirlerini ağırlayacak. Savunma sanayindeki en son teknolojik ürünlerin ve yeniliklerin sergileneceği DIMDEX 2024’te BMC’nin mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile efsane haline gelen KİRPİ’nin geliştirilmiş versiyonu KİRPİ II, modüler tavan konsepti ile tek bir platformda çoklu görev kabiliyetine sahip ALTUĞ 8x8 ve yenilenen ergonomik tasarımıyla AMAZON 4x4 ile ziyaretçilerini bekliyor.

BMC POWER tarafından geliştirilen yerli ve milli güç grupları DIMDEX 2024’te ziyaretçilerle buluşacak.

BMC POWER tarafından geliştirilen 400 beygir gücünde TUNA, 1500 beygir gücünde BATU motoru ile mavi vatanın ihtiyaçlarına yönelik özel olarak geliştirilen 600 beygir gücündeki marin motor LEVEND’de DIMDEX 2024’te ziyaretçilerle buluşacak.