Borusan EnBW Enerji ile Nordex arasında RES projeleri için tedarik ve bakım sözleşmesi

Borusan EnBW Enerji ve Nordex Grubu, Pelit Rüzgar Enerjisi Santrali için 80 megavat kapasiteli, 108 metre hub yüksekliğine sahip 14 adet N163/5.X türbini ve 36 megavat Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali 2. Kapasite Artışı için 6 adet N163/5.X türbininin teslimat, kurulumu ile bakımı için sözleşme imzaladı.

Bu iki proje, yıllık yaklaşık 247 bin ton karbon salımı azaltımı yapacak ve 169 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılayacak.

Yapılan iş birliği kapsamında, öncelikle Tekirdağ'da yer alan 61,4 megavat kurulu gücündeki Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali’nin 36 megavatlık 2. Kapasite Artışı için 6 adet N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu gerçekleştirilecek. Ardından, Sivas'ta yer alan, Pelit Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi için 14 adet N163/5.X türbininin teslimatı ve kurulumu yapılacak. Pelit RES için türbin kanatlarında buz oluşumunu azaltmak amacıyla "Gelişmiş Buzlanmayı Önleme Sistemi" kullanılacak.

Türbinlerin teslimat ve kurulumunun Mart 2025'te başlaması ve santralin 2025'in 3. çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor. Sözleşme, türbinlerin 10 yıllık Premium Bakım hizmetini de kapsıyor.

“Yatırımlarımızın tutarı yaklaşık 200 milyon dolar olacak”

Konuya ilişkin açıklama yapan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, şirket olarak tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyleriyle Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde etkin rol aldıklarını belirterek, bugün ve gelecek için doğal ve sosyal çevreyle ahenk içinde yerli, temiz ve yenilenebilir enerji ürettiklerini aktardı.

Bu kapsamda Nordex Grubu ile yaptıkları iş birliğinin çok değerli olduğunu vurgulayan Amasyalı, "Toplam 116 megavat kapasiteli Balabanlı 2. Kapasite Artışı ve Pelit RES projelerimizle yenilenebilir enerji kaynaklı olan kurulu gücümüzü, tamamlamakta olduğumuz 94 megavatlık hibrit güneş santrali yatırımımızla da birlikte, 934 megavata artıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yatırımlarımızın tutarı yaklaşık toplam 200 milyon ABD doları olacaktır. Bu rüzgar projelerimiz, yalnızca Nordex Grubu ile olan iş birliğimizi vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda iklim krizi mücadele ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir geleceği inşa etme yolundaki kararlılığımızı da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Borusan EnBW Enerji Enerji Santralleri Genel Müdür Yardımcısı Evren Aktaş da Balabanlı Projesi'nin bu yılın 4. çeyreğinde, Pelit Projesi'nin 2025’in 3. çeyreğinde devreye gireceğini belirterek, "Bu projelerimizde Türkiye’de çok geniş kurulum tecrübesi ve güçlü bir bakım ekibi olan Nordex ile anlaştığımız için mutluyuz. Nordex'in projelerimizin ihtiyaçlarıyla uyumlu çözümleri, ekiplerinin sergilediği müşteri odaklı yaklaşım bu birlikteliğin ortaya çıkmasını sağladı. Projelerin hayata geçirilmesi aşamasında da aynı güçlü işbirliğinin devam edeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Nordex Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Ender Özatay, Borusan EnBW Enerji ile yaptıkları anlaşmadan ötürü heyecan duyduklarını aktararak, "Toplam 116 megavatlık 20 türbinden oluşacak iki projenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. 2017'den bu yana pazar lideri olan Nordex Grubu olarak Türkiye'nin rüzgar kurulu gücünde önde gelen yatırımcılarından Borusan EnBW Enerji ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.