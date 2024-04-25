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Coca-Cola ve Microsoft arasında 1,1 milyar dolarlık anlaşma

Teknoloji şirketi Microsoft, bulut bilişim ve yapay zeka hizmetlerini kullanması için Coca-Cola ile 1,1 milyar dolarlık beş yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Coca-Cola ve Microsoft arasında 1,1 milyar dolarlık anlaşma
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Microsoft ve Coca-Cola Company, kısa bir süre önce yaptıkları açıklamada Coca-Cola'nın temel teknoloji stratejisini sistem çapında uyumlu hale getirmek, öncü teknolojinin benimsenmesini sağlamak ve küresel olarak yenilikçiliği teşvik etmek için beş yıllık stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu.

Ortaklık kapsamında Coca-Cola, Microsoft’un bulut bilişim ve yapay zeka hizmetlerini kullanacak.

1,1 milyar dolar değerindeki 5 yıllık anlaşma kapsamında Microsoft ve Coca-Cola, çeşitli iş fonksiyonlarında üretken yapay zeka kullanım durumları geliştirmek için Azure OpenAI özelinde birlikte çalışacaklar. 

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