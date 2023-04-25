DowAksa, yeni hattını devreye aldı
Aksa Arilik'in müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa, yeni üretim hattını devreye aldı.
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Aksa Arilik, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklama ile müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa'nın yeni üretim hattını devreye aldığını duyurdu.
KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi'nin mevcut kapasitesinin 6 bin/ton yıl'dan 9 bin ton/yıl'a çıkarılması çalışmaları tamamlanarak yeni hat devreye alınmıştır.” denildi.