Dünya çapında 3 bin teknoloji profesyoneli İstanbul’da buluşuyor

EMERGE Tech Conference 2023 için 2-3 Ekim’de İstanbul’da buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen konferansa 200’den fazla yatırımcı, 500’ü aşkın girişimci ve teknolojinin çeşitli disiplinleriyle ilgilenen toplam 3 bin kişi katılacak. Netflix, Skydeck Berkeley Fund, PandaDoc ve TechCrunch’ın temsilcileri dahil olmak üzere konuşmacının bulunacağı etkinlikte, teknoloji endüstrisindeki trendler tartışılacak. Yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları, mentorluk oturumları düzenlenecek etkinlikte, yeni işbirlikleri de desteklenecek.

Konuya ilişkin bilgi veren EMERGE Tech Conference CEO'su ve Kurucu Ortağı Alina Nilsson, “Globalin en kapsamlı uluslararası teknoloji etkinliğiyle Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’dan binlerce teknoloji profesyonelini, yatırımcıyı ve girişimciyi bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Konferansımızda yeni işbirliklerine kapı aralarken, girişimcilere de kendilerini tanıtma fırsatı sunuyoruz. Şu ana kadar düzenlediğimiz etkinliklere katılan tüm girişimcilerin, toplam 30 milyon dolar değerinde anlaşma yapılmasına aracılık ettik. 2-3 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz etkinlikle de bu tablodaki değerleri artırmayı, yeni başarıların altına imza atmayı hedefliyoruz.” dedi.

Startup Challenge ile 1 milyon dolarlık yatırım fırsatı

Nilsson’un verdiği bilgiye göre EMERGE Tech Conference 2023’te startup’lar fikirlerini 1 milyon dolara varan yatırım teşvikiyle yatırımcılara sunma fırsatı yakalayacak. Teknoloji uzmanlarıyla tanışarak yeni işbirlikleri yapma şansı bulacak. Etkinlikte tohum veya büyüme aşamasındaki girişimler için ödül havuzunun yer aldığı yarışmalar düzenlenecek.

Girişimcileri desteklemek için Tech Impact Startups raporu

EMERGE Tech Conference, organizasyon kapsamında girişimcileri desteklemek için “Tech Impact Startups” başlıklı bir rapor da hazırladı. Rapor, Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan gelen küresel bir vizyona sahip teknoloji girişimlerini vurguluyor. Raporda yalnızca sürdürülebilirliğe öncelik vermeyen, aynı zamanda toplumsal problemleri de çözmeyi hedefleyen startup’lar tanıtılıyor. Raporda yer almak girişimciler ise ücretsiz başvuru yapabiliyor, kabul süreci ise seçimle yürütülecek.

Katılımcıların yüzde 20’sini iş arayanlar oluşturacak

EMERGE Tech Conference 2023’te kariyerine henüz başlamamış olanlar da etkinlikteki istihdam olanaklarından yararlanabilecek. EMERGE tarafından yürütülen ankete göre konferansa katılacak kişilerin yüzde 20'sini yeni kariyer fırsatlarına açık olan ziyaretçiler oluşturacak. Bu talebe yanıt olarak, konferans programı teknoloji yeteneklerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve teknoloji şirketlerine mükemmel uyumu bulmaları için fırsatlar sağlamak üzere genişletildi. Katılımcılar, iş arayanların ve yetenek avcılarının ağ kurabilecekleri ve anlamlı bağlantılar kurabilecekleri çevrimdışı bir pazar yeri olan EMERGE Tech Jobs Expo'yu ziyaret etme şansına sahip olacak. Tüm ziyaretçiler; potansiyel müşteriler, ortaklar, medya ve yatırımcıların yanı sıra ekiplerini dahil edebilecekleri yeni adaylarla Startup Alley fuarında tanışabilecek.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.