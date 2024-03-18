Eczacıbaşı, Saudi Ceramics ile anlaşmayı uzattı

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecine girilmesinin ardından ülkede Riyad merkezli Saudi Ceramics ile ortak yatırım planlarını duyuran Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Suudi şirketle Nisan 2023’te imzaladığı niyet mektubunun süresini 2024 sonuna kadar uzattı.

Eczacıbaşı Holding’e ait Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (EYAP) ve Saudi Ceramics ortak yatırım planını ilk olarak kasım ayında duyurmuş ve ardından sağlık gereçleri üretimi ve satışında uzmanlaşacak ortak girişim için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamıştı.

Mubasher’de yer alan habere göre Saudi Ceramics’in kamu aydınlatma platformuna yaptığı bir açıklamada iki şirketin yıl boyunca değerleme çalışmalarını tamamlamaya hazırlanacağı, nihai müzakereleri gerçekleştireceği ve ilgili otoritelere onay başvurularını yapacağı belirtildi.

Niyet mektubuna göre kurulacak yeni şirkette tarafların eşit pay sahibi olması öngörülüyor ve Saudi Ceramics’in sıhhi tesisat üretimi gerçekleştiren tüm tesis ve varlıklarının yeni şirkete aktarılması planlanıyor.

Eczacıbaşı Holding’in seramik üretiminde hammadde temini gerçekleştiren şirketi Esan Eczacıbaşı da geçtiğimiz kasım ayında Suudi Arabistan’da bir yatırıma yüzde 45 ortak olmak üzere bir niyet mektubu imzalamıştı. Suudi Borsası’na yapılan açıklamaya göre Almasane Alkobra Mining (Amak) ve Esan Eczacıbaşı’nın yüzde 45 ortaklığı olacağı girişimin yüzde 10’u ise Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Arab Minin’e ait olacak. Kurulacak şirketin kuvars, feldispat, silis kumları ve kil mineralleri operasyonları olması planlanıyor.