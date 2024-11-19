Ege Yapı Alsancak projesinde ön satışlar başladı

Yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedefleri doğrultusunda hızla ilerleyen Ege Yapı, İstanbul’dan sonra ikinci ana merkez olarak belirlediği İzmir’de yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Ege Bölgesi’ne İzmir’den yayılan şirket, Urla Kekliktepe projesine gösterilen yoğun ilginin ardından, şimdi de Alsancak projesinin ön satışlarına başlamış bulunuyor.

Şehrin merkezinde, gar ve tramvay gibi önemli ulaşım hatlarına ve Kordon’a yürüme mesafesinde yer alan bu proje, yatırımcılara şehir hayatının konforu ve modern yaşamın avantajlarını bir arada sunuyor. Ege Yapı, Alsancak’ta depreme dayanıklı zemin etüdü ile güvence sağlarken, bölgenin tarihî dokusuyla modernliği harmanlayan bir yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor.

İzmir ikinci Ana merkezimiz olacak

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, İzmir’deki projelerine ilişkin heyecanını paylaşarak, "İzmir’i ikinci ana merkez haline getirirken, Ege Bölgesi'nin diğer illerine de yayılmak istiyoruz," dedi. Alsancak projesiyle birlikte İzmir’de ikinci projeye imza attıklarını belirten Kabadayı, şu açıklamada bulundu:

"2024 yılı bitmeden İzmir’de bir projemizde de inşaat çalışmalarına başlayarak toplam üç projeye ulaşmış olacağız. İzmir ‘de hazırlık aşamasında üç projemiz daha var. Toplam altı projeyi tamamladığımızda, Ege Yapı kalitesiyle İzmir’in konut sektörüne yeni bir soluk kazandıracağız. Kekliktepe’de geliştirdiğimiz 73 villalık projemize olan yoğun ilgi, bize İzmir’de yeni projeler geliştirme motivasyonu sağladı. Alsancak projemiz de güçlü mühendislik anlayışımız ve çevreye duyarlılığımızla tasarlandı. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projemizde de sürdürülebilirlik ana temamız ve elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı ev sistemleri, yağmur suyu toplama sistemi ve fotovoltaik paneller gibi birçok çevre dostu çözümü barındıran bir yaşam alanı sunuyoruz."

Ege Yapı Alsancak Projesi: Şehrin merkezinde sürdürülebilir yaşam

Şehrin tam kalbinde, başlıca kültür, sanat, spor, gastronomi alanlarının hemen yanı başında yer alan Ege Yapı Alsancak projesi, 4.953 metrekare arsa üzerinde, toplam 29.500 metrekare inşaat alanına sahip dört bloktan oluşuyor. Projede 132 konut ve 7 ticari alan bulunuyor. Modern mimarisi, sürdürülebilir tasarımı ve özenle seçilmiş detaylarıyla dikkat çeken Ege Yapı Alsancak, yeni sakinlerine benzersiz bir yaşam ve yatırım fırsatı sunuyor.

Deprem güvenliği açısından tüm analizleri yapılmış olan projemiz, çatıda yer alan açık havuz, fitness, sauna gibi sosyal olanaklarıyla, şehrin merkezinde modern ve teknolojik bir yaşam alanı sunuyor.