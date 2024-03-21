Enerjisa Üretim’den rüzgar türbini alım sözleşmesi

Enerjisa Üretim, Enercon ile rüzgar türbini alım sözleşmesi imzaladı. WindEurope Yıllık Etkinliği kapsamında Bilbao Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Enerjisa Üretim ve Enercon yetkilileri ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez katıldı.

Enerjisa Üretim ve Enercon, Ekim 2022'de YEKA -2 projesi kapsamında ilk aşamada 750 megavatlık türbin teslimatı için anlaşma sağlamıştı. Yapılan yeni anlaşma ile 250 megavat kapasiteye sahip 60 adet "ENERCON E-138 EP3 E2" rüzgar türbini için sözleşme imzalanmış oldu.

Rüzgarda hedef 5 bin megavat

Enerjisa Üretim Rüzgar Santralleri Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Deniz Katmer, imza töreninde yaptığı konuşmada, 26 santralden oluşan çeşitlendirilmiş üretim portföyü ve 4 bin megavata yakın kurulu güçle Türkiye'nin en büyük özel sektör enerji üretim kuruluşu olduklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlarla şirketin toplam kurulu gücünü 5 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Katmer, "1000 megavatlık YEKA - 2 projesi Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki tarihi bir yatırımı. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de kurulan her üç rüzgar türbininden biri Enerjisa Üretim imzasını taşıyacak ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına yol gösterecek." dedi.

“Rüzgar enerjisi yatırımlarımızı hızla gerçekleştiriyoruz”

Enerjisa Üretim Mali İşler Direktörü Mert Yaycıoğlu da Türkiye'nin, ekonomik ve çevresel hedeflerine ulaşabilmesi için yenilenebilir enerji yatırımlarını artırması gerektiğini ifade ederek, "Enerjisa Üretim olarak, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki zengin potansiyelinden faydalanmayı amaçlayarak, rüzgar enerjisi yatırımlarımızı hızla gerçekleştiriyoruz. Yeni kurulacak santraller, birçok açıdan hem ülkemize hem de dünyaya katkıda bulunacak. Yatırımlarımız, ekipman üretiminin büyük bir kısmının Türkiye'de üretilmesiyle enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, bölgesel ekonomik aktiviteyi teşvik edecek ve döviz tasarrufu ile cari açığın düşürülmesine önemli ölçüde katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enercon'un Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Arif Günyar da anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "YEKA - 2 projesi, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörü için büyük bir dönüm noktası. Proje kapsamında sunduğumuz türbinler yerlilik kriterlerini sağladığımız ve Türkiye'de seri üretimine başladığımız modellerden oluşuyor. YEKA - 2 ihalesinin getirdiği derin yerlilik kapsamlarına uygun olarak, yerli aksam ile gerçekleşecek olan projelerimiz, mevcut yerli üretim ve sanayinin devam etmesi ve derinleştirilmesi açısından önemli bir mihenk taşı olmuştur. Enerjisa Üretim ve Enercon'un stratejik ortaklığı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında attığı adımları güçlendirecek ve temiz enerji üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır."