Otomasyon endüstrisinde CNC kontrolör, robot ve makinelerin geliştirilmesi noktasında çözümler geliştiren Fanuc, yaklaşık 50 yıl önce üretim hattına yerleştirdiği ilk robotun ardından yeni bir başarıya imza attı. Pazara halihazırda imalatta kaynak, boyama, montaj ve paketleme gibi çeşitli görevleri yerine getiren 200’den fazla robot modeli sunan Fanuc, bir milyonuncu robot sevkini gerçekleştirdi. 2017 yılında üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel robotların toplamında 500 bin adede, 2022 yılında ise CNC üretiminde 5 milyon adede ulaşan firma, robot alanındaki hakimiyetini bir milyon sevke ulaştırdı.

Fanuc robotları bugün üretimin her alanında hizmet veriyor

Endüstriyel robotların geçmiş zamanda ağırlıklı olarak otomotiv ve elektronik sektörlerinde kullanılırken günümüzde gıda, ilaç ve hatta el sanatları da dahil birçok alanda kullanıldığına dikkat çeken Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “İmalatta kaynak, boyama, montaj ve paketleme gibi çeşitli görevleri yerine getiren 200'den fazla robot modeli sunuyoruz. Özellikle iş birliğine dayalı robotlarımız, harici güvenlik çitleri olmadan sahadaki personelle birlikte çalışabildikleri için popülerlik kazanıyor. Bununla birlikte, geleneksel üretim robotları sektörümüzde hala baskın durumda ve otomotiv endüstrisinde olduğu gibi kullanımları elektromobiliteye geçişi hızlandırıyor. Biz de FANUC olarak etki alanımızın her geçen gün genişlediği bir ortamda bir milyonuncu robot sevkimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Robotlara yönelik uygulamalar her geçen gün genişliyor ve talebin gelecekte de önemli ölçüde artmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu amaçla müşterilerimizin otomasyon ihtiyaçlarını desteklemek; kalite, performans ve tedarik yeteneklerini daha da geliştirmek için çaba gösteriyoruz." dedi.