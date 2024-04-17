Fenercioğlu, Türkiye’deki tecrübesini yurtdışına taşıyor

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, “Biz yatırımını gayrimenkulle yapmak isteyen, bundan metrik olarak para kazanmak isteyenlere cevap vermek istiyoruz. Bunun için Dünya ve Avrupa ölçeğinde gelişmekte olan, potansiyel pazarları analiz ederek önceden aksiyon alıyoruz. Çok önceden yatırımcısına hızlı bir yatırım imkanı ve esneklik sağlıyoruz. Proje geliştirme ve katma değerli işlerle sektörde ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Ayrıca GYF ile de yatırımcılarına çoklu alternatiflerle, güvenli bir yatırım imkanı sunuyoruz. Şu an gelirimizin önemli bölümünü Antalya ve Kıbrıs'tan elde ediyoruz. Kıbrıs, şu an Antalya’ya göre daha yoğun talep görüyor. Kuzey Kıbrıs’ta yürüttüğümüz sekiz projeden bir tanesi adanın en ikinci en büyük projesi. Öz sermayemiz ile alınmış toplamda 94 bin 418 metrekare alanda inşaat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Kentsel dönüşüm tecrübemizi de İzmir’e taşıyacağız

Bugüne kadar 53 proje hayata geçirdikleri bilgisini veren Aycan Fenercioğlu, “500 bin metrekarelik alanda taahhüt işimizi tamamladık. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İspanya’da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta 6 yıl içinde toplamda 10.000 den fazla bağımsız bölümün üretimini tamamlamış olacağız. Üç ülkede toplam 20 şirketimizle hizmet veriyoruz. İzmir’de de oldukça büyük bir kentsel dönüşüm için son aşamadayız.” dedi. İzmir’de 2 bine yakın, altında da AVM olacak şekilde geliştirme yapacaklarına dikkat çeken Fenercioğlu, “Ayrıca Londra’da ofisimizi açmak için altyapımızı tamamladık. Mayıs ayı başında açılışını yapıyor olacağız. Almanya Köln, Hollanda Amsterdam, Dubai ve Azerbaycan’da da satış ofisi anlaşmalarımızı tamamladık” dedi.