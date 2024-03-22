Galata Wind, yeni yatırımlarla kurulu gücünü artırıyor

Rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiren Galata Wind, finansal tablolarını 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurumu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak ilk defa yayınladı.

Şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmadan konsolide gelirleri 2023 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla yüzde 26, FAVÖK yüzde 12, Vergi Öncesi Karı ise yüzde 13 arttı. Enflasyon muhasebesi uygulamaları ile şirketin güçlü özkaynak yapısı ve net nakit pozisyonunu 2023 yılı içerisinde taşıması sebebi ile 110,6 M TL net parasal pozisyon kaybı kaydedildi.

Yine enflasyon muhasebesi uygulamaları ile önceki dönemlerde sabit kıymet yeniden değerlemeler sebebi ile oluşan farklardan kaydedilen ertelenmiş vergi geliri, ertelenmiş vergi giderine döndü. Şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış net dönem kârı, enflasyon muhasebesi ve ertelenmiş vergi gideri etkisi ile yüzde 135 azalarak 623,5 milyon TL oldu.

Galata Wind’in en önemli kilit göstergelerinden biri olan net nakit (borç) / FAVÖK oranı da 2023 yılında tamamı özkaynaklardan karşılanan 1,3 milyar TL yatırım maliyetine rağmen 0,48 olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji üretimine odaklanan Galata Wind’in yenilenebilir kaynaklarından ürettiği elektrik 2023 yılı sonunda RES üretiminde toplam 678.475 MWh, GES üretiminde ise aynı dönemde toplam 51.139 MWh oldu.

3 sahada inşaat çalışmaları sürüyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, kurulu gücün 2025 yılına kadar 550 MW’a yükseltilmesi hedefini söyledi.

Büyüme stratejileri ve 2025 hedefleri doğrultusunda 3 sahada inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlatan Kuyan, “Taşpınar RES’teki kapasite artışı çalışmalarının tamamlanmasıyla 290 MW olan mevcut kurulu gücümüzün kısa sürede 299 MW’a ulaşmasını hedefliyoruz. 2024 yılında Mersin RES’te 6 adet yeni türbinle gerçekleşecek ek kapasite artışı ve Taşpınar Hibrit GES 2. fazının devreye girmesiyle kurulu gücümüzü 350MW’ın üzerine taşımayı planlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra yurtdışında kurduğumuz Galata Wind Energy Global firmamız ile başlattığımız Avrupa yatırımlarıyla birlikte 2025 büyüme hedefimiz olan 550MW’a ve ardından da Avrupa ve Türkiye’deki yatırımlarla 2030’da 1000 MW’a ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.