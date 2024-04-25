Garanti BBVA Dijital Varlıklar, Avax Coin desteğini devreye alıyor

Garanti BBVA’nın bağlı ortaklığı Garanti BBVA Dijital Varlıklar, Garanti BBVA Kripto mobil platformuyla müşterilerine kripto cüzdan ve alım satım deneyimi sunuyor.

Garanti BBVA Dijital Varlıklar, “Garanti BBVA Kripto” ile ilk etapta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USD Coin (USDC) varlıklarının transfer edilmesini, saklanmasını, takasını ve alım-satımını sağladı.

Garanti BBVA Kripto bu varlıklara ek olarak, her ay yeni varlıkların detaylı müşteri güvenliği incelemesini yaparak platformuna eklemeyi planlıyor. Bu kapsamda, Türkiye’de aktif olan AVAX coin için Avalanche c-chain desteğini de çok yakında kullanıcılarıyla buluşturacak.

“Bu alanda büyümemizi sürdüreceğiz”

Konuyla ilgili olarak Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Dijital Varlıklar Yönetim Kurulu Başkanı M. Çağrı Süzer, “Ülkemiz kripto alım satımında dünyada ilk 5 ülkeden birisi. Alım satımların önemli bir kısmının ise az sayıda varlıkta gerçekleştiğini görüyoruz. Bu varlıkların müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve basit şekilde saklanması, alınıp satılması amacıyla Garanti BBVA Dijital Varlıklar şirketimizi kurduk. Garanti BBVA Kripto uygulamamızla ilk etapta müşterilerimize BTC, ETH ve USDC için hizmet sunan platformumuz, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı. Müşterilerimizden gelen istek ve öneriler doğrultusunda çok yakında Avalanche c-chain ile AVAX coin desteğini de devreye alacağız ve AVAX sahiplerini ilk etapta saklama, ardından da alım satım hizmetlerimizle tanıştıracağız. İlerleyen dönemlerde varlık çeşitliliğimizi ve kripto varlık portföyümüzü genişletmek adına hizmet altyapımızı daha da geliştirerek bu alanda büyümemizi sürdüreceğiz.” dedi.