Gözde IT Solutions, Türkiye’ye açılıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

İş dünyasına ve iş süreçlerine uygun dijitalleşme çözümleri sunan Gözde IT Solutions yerelde yakaladığı başarıyı global pazarlarda elde ederek ülke ekonomisine katkıda bulunan bir firma olma yolunda hedefine emin adımlarla ilerliyor. 1996’dan bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Gözde IT Solutions Genel Müdürü Aşkın Elüstü, “Müşteri profilimizin yüzde 80’ini Bursa’nın en büyük 500 şirketi arasında yer alan firmalar bulunuyor. Hizmetlerimiz ile 10 bin dolayında uç kullanıcıya hizmet veriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana 17 defa Türkiye’deki 500 büyük bilişim şirketi arasına girdik. Sektörde edindiğimiz tecrübeyi son yıllarda kurumsallığa yaptığımız yatırımlarla taçlandırdık. 2022 yılında ISO 9001, 2023 yılında da ISO 27001 kalite tescil belgelerini aldık” ifadelerini kullandı.

Sıfırdan yazılım geliştirmediklerini bunun yerine iş süreçlerine uygun dijitalleşme çözümlerinde uzmanlaştıklarını belirten Elüstü, “Kurumların dijital dönüşüm yolculuğunda sektörünün lider ya da ilk üç içinde yer alan ulusal ya da uluslar arası firmalar ile çalışıyoruz. Kurduğumuz ekosistem ile her türlü ihtiyaca cevap verebiliyoruz. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda mamul ya da yarı mamul yazılımların birbiri ile entegre çalışacağı sistemi kuruyoruz. ERP sistem kurulumundan tutun da kalite süreçlerinin dijitale aktarılması, dokümanların dijitalleştirilmesi, kurumsal datanın bir noktada toplanması, anlık olarak raporlamaların yapılması gibi süreçlerde yer alıyoruz” dedi.

“Gri alanları üretime kazandırıyoruz”

Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki firmalarla çalıştıklarını söyleyen Elüstü, “Otomotiv belli disiplinlerin aktif işlediği bir alan. Ayrıca ülkemizin endüstrisinin lokomotifi olduğu için yeni regülasyonlara hızlı bir biçimde uyumu gerekiyor. Otomotiv tarafında edindiğimiz tecrübe ve disiplinleri talep gelmesi halinde diğer sektörlerin süreçlerine de dahil edebiliyoruz. Şirket yönetiminin vizyonu, dijitalleşme sürecini yönetebilecek nitelikli ve yeterli sayıda personelin yanı sıra finansal kaynakların birbiri ile uyumu olmadan ne yazık ki dijitalleşme süreçlerinde başarılı olamayız. Nitekim sektör olarak yaşadığımız problemlerin temelinde de bu 3 unsurdan en az birinin olmaması yatıyor. Oysa biz şirketlere verimlilik sağlıyoruz. Sahadan alınan verilerin anlık işlenmesi, süreçlerin tamamının izlenebilir olması, operasyonların hızının artması gibi avantajlar sağlıyoruz ve bu sayede önemli bir işgücü avantajı yaratıyoruz. İşgücünden sağlanan kazanç ile işleyiş içerisindeki gri alanların üretime kazanılmasına veya raporların hazırlanması için geçen sürenin raporların analizi için kullanılmasına olanak sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sektörün değişime ayak uydurması gerekli”

Bursa’da önemli tecrübeler edindiklerini ve sahadan gelen veriler ile gelişimlerini bir üst aşamaya geçirmek istediklerini belirten Aşkın Elüstü, “2023, son çeyreğindeki hareketlenme ile beklentilerimizi gerçekleştirebildiğimiz bir yıl oldu. 2024’e ilişkin ilk hedefimiz yerel bir marka olmaktan çıkıp ülkemizdeki farklı şehirlere de hizmet vermek olacak. Hali hazırda Bursa’daki bir firmanın Macaristan ve Romanya fabrikalarında kullanılan projelerimizin başarısı bizi bu yönde hareket etmeye yöneltti. Akabinde 2025’ te ise BTSO’ nun HİSER projesi ile birlikte dünya pazarına açılmak istiyoruz. Özellikle Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve Ortadoğu gibi rekabetçi olabileceğimiz pazarları önceliyoruz” dedi.

Bilişim sektörünün de bir dönüşüm içinde olduğunu vurgulayan Elüstü, “Artık her şey bulut tabanlı olarak çalışmaya başladı. Lisans bedellerinden elde edilen gelirler azaldı. Ağır kodlarla yazılmış büyük programlar yerini low code platformda çalışan programlara bırakıyor. Bizim bu değişime sektörel olarak ayak uydurmamız ve bu yöndeki süreçleri de hızlı bir biçimde tamamlamamız gerekli. Şu anda özellikle low code platformlar tarafında ciddi bir talep var ve bu yönde çözümler sunmalıyız” diye konuştu.