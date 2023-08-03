Güç transformatörü üreticisi 6 şirkete rekabet soruşturması
Rekabet Kurulu, elektrik sektöründe güç transformatörü üretimi ve satışı gerçekleştiren 6 şirket hakkında rekabet soruşturması başlattı.
ANKARA (EKONOMİ) - Rekabet Kurulu, elektrik sektöründe güç transformatörü üretimi-satışı gerçekleştiren 6 şirket hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketlerin ceza alacağı anlamına gelmiyor.
Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada, ön araştırmalardan edinilen bilgilerin soruşturma açma açısından ciddi ve yeterli bulunduğu belirtildi. Soruşturma, uyumlu eylemin yasaklandığı Rekabet Kanunu 4. Maddesinden yürütülecek.
Alınan kararla soruşturma açılan şirketler şunlar:
Astor Enerji AŞ,
Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ,
Eltaş Transformatör San. ve Tic. AŞ,
Grid Solutions Enerji Endüstrisi AŞ,
Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi AŞ,
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ.