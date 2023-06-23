Havayolu şirketlerinden bayram için 290 ek sefer yapacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla havayolu şirketleri sefer sayılarını artırdı. Pegasus Hava Yolları tatillerini havayolu ile yapacak yolcuları için 86 ek seferleriyle destek olacakken iç hatta Adana, Antalya, İzmir, Kayseri, Bodrum, Dalaman, Ankara, Alanya, Amasya, Trabzon ve İstanbul’a toplamda 63 ek sefer yapacakken dış hatta ise Danimarka, Makedonya, Bosna Hersek, Almanya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, İtalya, Avusturya, İsviçre, İngiltere’ye 23 uçuş planlandı.

THY ise 23 Haziran mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili nedeniyle 204 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Bunun 198’i İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı gerçekleşecek. Yüzde 88 doluluk oranını yakalayacak olan THY’nin yurt içinde en çok yapacağı uçuş noktası ise Adana, Trabzon, Antalya ve Dalaman, yurt dışında ise Ercan oldu.

THY bugün 1624 sefer planladı

Havayolu şirketi bugün gerçekleşecek 912 dış hatlar seferiyle 171 bin 757, 712 iç hat seferiyle 114 bin 115 yolcuya hizmet verecek. Bu rakamlarla birlikte THY, 23 Nisan’da gerçekleştirdiği 1653 uçuş ve 278 bin 299 yolcu rekorunu geride bırakacak.

‘’Rekora doymuyoruz’’

Konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,“ Rekora doymuyoruz! Gurbetten sılaya uzanan kanatlarımızın birinde 1664 sefer, ötekinde ise vuslata erdireceğimiz. 285.877 misafirimizi taşırken; Şirketimiz tarihinin günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırıyoruz. Bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya ve yüksekten uçmaya devam edeceğiz.” paylaşımında bulundu.