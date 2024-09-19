Hopi’nin "Marka Elçisi" programı başladı

Pazarlama, finans ve reklam teknolojilerini bir araya getiren Hopi, başlattığı "Marka Elçisi" programı kapsamında üniversite öğrencileriyle yeni bir yolculuğa adım attı.

"Marka Elçisi" programı, üniversitelilere kendi ekiplerini kurma fırsatı sunarken, Hopi'nin eğitim ve mentörlük desteğiyle de geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor. Program kapsamında, Türkiye genelindeki farklı üniversitelerin kulüp ve topluluklarında aktif olan öğrenciler arasından seçilecek gönüllü elçiler kendilerinin kuracağı ekiple birlikte, üniversitede yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde Hopi'nin marka elçisi olarak görev yapacak. Seçilen elçiler bu süreçte Hopi'den "Paracık" kazanma fırsatı da yakalayacak.

"Marka Elçisi" programıyla Hopi, aynı zamanda gönüllü elçilerine kariyerleri için önemli bir başlangıç imkanı da sunmuş olacak. Bu ekosistemde öğrenciler bir yandan liderlik becerilerini geliştirirken, diğer taraftan Hopi yöneticilerinden mentörlük ve eğitim destekleri de alacak. Ayrıca, iş dünyasına hazır olmalarını sağlayacak mülakat simülasyonları ile staj imkanları da yine Hopi'nin marka elçilerini bekliyor olacak.