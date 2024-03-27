Hyundai EV’lere 51 milyar dolar harcayacak

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor Group, çarşamba günü yaptığı açıklamada elektrikli araçlara gelecek üç yıl içinde 68 trilyon won (51 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu. Şirket ayrıca yeni mobilite işleri için 80 bin yeni işe alım yapacağını bildirdi.

Hyundai’dan yapılan açıklamaya göre yatırımların yarısından fazlası yeni Ar-Ge altyapılarına ve elektrikli araç montaj hatlarına yönlendirilecek.

Yatırımların diğer kısmı ise yazılım tanımlı araçlar (SDV) ve batarya teknolojilerinin de aralarında bulunduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılacak.

Yeni işe alımların 44 bini elektrifikasyon, SDV’ler ve sıfır karbon alanlarında gerçekleşecek