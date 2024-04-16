IFC, Ülker'e 75 milyon euro değerinde kredi sağlayacak

IFC, Ülker Bisküvi'ye, Türkiye ve Kazakistan'daki işletmelerinin depreme dayanıklılığını artırmak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek, uyum önlemlerini desteklemek için, şirketin sürdürülebilirlikle bağlantılı hedefleri doğrultusunda 75 milyon euro tutarında bir yatırım yapacağını duyurdu.

IFC'nin finansmanı, Pladis Foods Limited'in bir iştiraki olan Ülker Bisküvi'nin, depreme dayanıklılığını ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla Türkiye'nin deprem tehlikesi altındaki bölgeleri olan İstanbul ve Kocaeli'deki fabrikalarında yapısal iyileştirmelere olanak sağlayacak.

Fon aynı zamanda Ülker'in Kazakistan'daki yan kuruluşu olan Hamle fabrikasının kaynak verimliliği ve güvenlik standartlarını iyileştirmesine de destek verecek.

IFC'nin bu finansmanı, Ülker Bisküvi'nin hedeflediği doğal hayata tam uyum ve verilen zararlarının azaltılması hedeflerine ulaşmasını da teşvik ediyor. Bu kapsamda, şirketin sera gazı emisyonlarını indirgemeye, su kullanımını kısıtlamaya ve atık geri dönüşüm oranını artırmaya teşvik edilmesi yer alıyor. IFC ayrıca şirketin çevresel ve sosyal usul ve esaslarının iyileştirmesine de destek verecek.

Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, "Ülker Bisküvi olarak sürdürülebilirlik ilke ve uygulamalarını ticari faaliyetlerimizin temelinde önceliklendiriyoruz. Bu anlaşma, işletme sermayesi ihtiyaçlarımızı karşılayarak rekabetçi büyümemizi destekleyecek, sürdürülebilirlikle ilişkili girişimlere daha fazla yatırım yapmamıza ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı genişletmemize olanak sağlayacak.

"Özellikle geçen yıl yaşanan yıkıcı depremlerin ardından, Türkiye'de olduğu kadar Kazakistan'da da sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve istihdam yaratmak, IFC'nin önceliği," diye belirtiyor IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer. "Bu proje, bu tür doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırırken, bir yanda da lider bir gıda üreticisi ve ihracatçısına karbon ayak izini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlama konusunda destek verecek" şeklinde konuştu.