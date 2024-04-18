ING Türkiye’de üst düzey atama

ING Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye’de 2022 yılından bu yana Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapan ve bankacılık sektöründe 22 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Tuğçe Bora Kılıç, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kılıç, yeni dönemde ING’nin Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefi doğrultusundaki bireysel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tuğçe Bora Kılıç, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Stratejileri alanında tamamladı. Kariyerine BNP Paribas’da başlayan Kılıç, Societe Generale ve Accenture’da edindiği deneyimlerin ardından 2010 yılında HSBC Bank’a katıldı. Kritik alanlarda üstlendiği yöneticilik görevlerinin ardından HSBC Türkiye COO’su olarak görev yaptı ve teknoloji ekiplerine de liderlik etti. Çeşitli kurumlardaki görevleri boyunca bireysel bankacılık, özel bankacılık ve dijital bankacılık alanlarında önemli deneyimler edindi. Kılıç, 15 Kasım 2022 tarihinde Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak ING Türkiye ailesine katılmıştı.