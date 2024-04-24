Kalyon Holding’den GES bağışı
Kalyon Holding, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurduğu güneş enerji santrali (GES), İslahiye Belediyesi'ne bağışladı.
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Kalyon Holding, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede kurduğu konteyner kent sonrası ilçeye desteğini sürdürüyor.
Bu kapsamda Değirmencik Mahallesi'nde kurulan güneş enerji santrali (GES) de vatandaşlara hizmet verilmesi için belediyeye bağışlandı.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, kurulan güneş enerji santralinin ilçeye önemli katkı vereceğini söyledi. Vural, santralin ilçenin kalkınmasında önemli rol alacağını kaydetti.