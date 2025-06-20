Katılımevim projeyi revize etti: Atış Yapı ile iş birliği sona erdi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., bağlı ortaklığı Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. üzerinden yürütülen ve Bursa Nilüfer'de eski Carrefoursa AVM arazisinde hayata geçirilecek olan kapsamlı gayrimenkul projesine dair önemli bir güncellemeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Daha önce 09.07.2024 ve 11.07.2024 tarihli açıklamalarda, proje için Bainbridge Gayrimenkul ile Atış Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. arasında bir Niyet Mektubu imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak Katılımevim’in 10 Haziran 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, taraflar arasında herhangi bir hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesinin imzalanmayacağı resmiyet kazandı. Açıklamada, proje için yüklenici firma olması planlanan Atış Yapı ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle nihai anlaşmaya varılamadığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından proje, Turyapı Grup, Miem Yapı ve Pusula Group şirketlerinin yer aldığı yeni bir ortaklık yapısıyla sürdürülme kararı alındı ve bu kapsamda yeni bir ‘Niyet Mektubu’ imzalandı.

Açıklamada: “Bahsi geçen proje açık hava konseptli AVM, Konut, Ofis, Otel, Gösteri Merkezi gibi birçok alanı içinde barındıran kapsamlı ve büyük bir projedir. Bu proje için yüklenici firma olması için niyet mektubu çerçevesinde görüşmeler yapılan Atış Yapı ile bu görüşmeler sonucunda mutabakat sağlanamadığından nihai sözleşme imzalanmamıştır. Projenin başlatılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Turyapı Grup İnşaat Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. - Miem Yapı İnşaat San.Tic.A.Ş. - Pusula Group İnşaat Mühendislik Taahhüt Gayrimenkul San.Tic.Ltd.Şti. şirketleri arasında yeni bir Niyet Mektubu imzalanarak projeye devam etme kararı alınmıştır” denildi.

Bursa İli Nilüfer İlçesinde bulunan ve daha önce Carrefoursa AVM olarak faaliyet gösterilen arazi üzerinde açık hava konseptli AVM, konut, ofis, otel ve gösteri merkezi gibi birçok fonksiyonu içinde barındıracak olan projenin hazırlık süreci büyük ölçüde tamamlandı. Proje alanında bulunan iş yerlerinin tahliyesi ve AVM yıkımı gerçekleştirilirken, inşaat ruhsat başvuruları da tamamlandı. Katılımevim, yüzde 70’ine sahip olduğu Bainbridge Gayrimenkul üzerinden yürüttüğü bu projeyle ilgili henüz resmi bir lansman veya satış sürecine başlamadığını da belirtti. Ayrıca, Atış Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Bainbridge Gayrimenkul arasında artık herhangi bir ortaklık, taahhüt veya hukuki ilişki bulunmadığı da vurgulandı.