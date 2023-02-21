Kazancı Holding ve Aksa, afet bölgesine yardımlarını sürdürüyor

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilin 8’inde faaliyet gösteren Kazancı Holding ve çatısı altında faaliyet gösteren Aksa grup şirketleri, afetin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde başlattığı seferberlik kapsamında 1.300 kişilik ekibiyle çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Şirket, AFAD ve sivil toplum örgütleri ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere afet bölgesine 4 binden fazla jeneratör yönlendirdi.

Bunun yanı sıra, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilk etapta acil olarak içinde 12 bin kışlık kıyafet, 4 bin battaniye, 1.500 uyku tulumu, 1.500 ısıtıcı ve 200 adet çadır olmak üzere temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerinin yer aldığı toplam 80 tır bölgeye sevk edildi.

Bir yandan arama kurtarma çalışmalarına destek verirken diğer yandan bölgenin en acil ihtiyacı olan yemek ve barınma konusuna odaklanıldı. Bu amaçla 10 bin kişilik konteyner kentler için inşaat çalışmalarına başlandı. Aydınlatma, ısınma ve altyapı sistemlerinin güvenilir şekilde sağlanması için süreç teknik detaylarıyla birlikte hızla yürütülüyor.

Adana ve Elâzığ il müdürlüklerinin organizasyonuyla Malatya ve Hatay’daki toplanma alanlarında, valilikler ve AFAD tarafından belirlenen dağıtım noktalarında sıcak yemek ve kumanya servisi de yapılmaya devam ediliyor. Bölge halkına bugüne kadar 50 bin kişilik yemek dağıtımı yapıldı.

Malatya’ya yeni bir fen lisesi inşası kararı alındı

Ayrıca deprem bölgesindeki eğitime destek olmak amacıyla Malatya’da bir fen lisesinin yeniden inşa edilmesi süreci de Aksa grup şirketleri tarafından üstlenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokolün imzalanmasıyla birlikte bu okulun da bir sonraki öğretim dönemine kadar inşaatının tamamlanması hedefleniyor.

Afet sebebiyle barınma ihtiyacı oluşan çalışanlar ve aileleri depremin 2. gününde, kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri için Kayseri ve Antalya’daki Aksa Turizm Otelleri’ne ve Aksa Enerji’nin Şanlıurfa santraline yerleştirilmişti.

Çalışanlar ve ailelerinden oluşan bu 950 kişilik grubun doktor kontrollerini yapıldı ve temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi. Görev yerlerinde kalmaları gereken 600 çalışan için de Hatay ve Malatya’da konteynerler ve kışlık çadırlardan oluşan 2 adet yaşam alanı kuruldu.

Kazancı Holding iştirakleri içerisinde Elazığ ve Malatya’da elektrik dağıtım ve tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, Fırat EDAŞ şirketleri ile Hatay, Malatya, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa ve Elazığ’da doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz şirketleri de enerji arzı faaliyetlerini tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde hızla devam ettiriyor.

Açıklamada, ayrıca Aksa Enerji’ye ait Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde kademeli olarak enerji üretimi faaliyetlerine başlandığı ifade edildi.