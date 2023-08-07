Kimpur’dan 598 milyon TL net kâr 

Poliüretan sistem üreticisi Kimpur, 2023 yılı ikinci çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanan finansal tablolara göre, Kimpur’un 2023 yılının ilk 6 ayında konsolide gelirleri yüzde 65 artış ile 3,6 milyar TL olarak gerçekleşti (2022 ilk 6 ay: 2,2 milyar TL).

Kimpur’un 2023 yılının ilk 6 ayında brüt karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 732 milyon TL olurken (Brüt kâr marjı 2023 ilk 6 ay: yüzde 20,3; 2022 aynı dönem: yüzde 17,3); Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise yüzde 72 artış ile 716 milyon TL’ye yükseldi. (FAVÖK marjı 2023 ilk 6 ay: yüzde 19,9; 2022 aynı dönem: yüzde 19).

Net kârını yüzde 68 artırdı

Kimpur’un dönem kârı 2022 yılının ilk yarısına göre yüzde 68 artışla 356 milyon TL’den 598 milyon TL’ye yükseldi. Ocak–Haziran 2023 döneminde yurt içi ve ihracat pazarlarında 72 bin ton poliüretan sistemleri satışı ile, bir önceki yılın ilk yarısına göre miktarsal olarak yüzde 42’lik güçlü bir büyüme gerçekleştirdi. Kârlılık ve konsolide gelirlerdeki önemli artışın yanı sıra bilanço yönetimindeki başarısını da sürdüren Kimpur, Net Finansal Borçluluk / FAVÖK oranını 1’in altında, 0,77 seviyesinde muhafaza etti.

“Stratejik yatırımlarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz”

Rakamları değerlendiren Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, “2023 yılının ilk yarısında brüt, operasyonel ve net karlılıkta rekor seviyede bir başarı elde ettik ve 3,6 milyar TL'lik konsolide gelir elde ettik. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, gelecekte de global bir oyuncu olma hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yükselen kârlılık ve stratejik yatırımlarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Letonya'daki yeni üretim üssümüzle Avrupa pazarında gücümüze güç katarken, Düzce’de inşa ettiğimiz yeni üretim tesisimizde de ilk üretimimizi gerçekleştirdik. Bu yatırımlar sayesinde üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırarak rekabet gücümüzü yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Ar-Ge çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut poliüretan sistemlerimiz için alternatif çözümler üretirken, ürün yaşam döngümüzü iyileştirmek adına çalışmalar yaparak sürdürülebilir ürün gamımızda çeşitlilik sağlıyoruz. Savunma sanayiine yönelik projeler geliştirerek Türk savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmayı ve güvenlik güçlerimize en üst düzeyde destek olmayı amaçlıyoruz.”