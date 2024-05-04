Koç Metalurji’nin talep toplama tarihi belli oldu

Koç Metalurji AŞ'nin halka arzında 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Şirket'in mevcut 350 milyon TL olan sermayesinin 455 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 105 milyon TL paylar ile mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 125 milyon TL pay halka arz edilecek.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 20,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Koç Metalurji AŞ 1993 yılında demir çelik sektöründe ticari hayatına başladı. 2016 yılı itibariyle Şirket, Osmaniye OSB’de kurulu Çelikhanesiyle yıllık 1,2 milyon ton sıvı çelik kapasitesine, Payas OSB’de kurulu haddehanesiyle yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kapasitene sahip bulunuyor.