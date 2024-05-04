Kroplast, geri dönüşümlü hammadde kullanımını yüzde 35’e çıkarıyor

Ar-Ge yatırımlarıyla yeni ürün çalışmalarına devam eden Koroplast, iş ortaklıklarına bir yenisini daha ekledi. Kroplast, Türkiye’nin en gelişmiş plastik geri dönüşüm tesislerinden birine sahip olan CSR Plastic ile gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklığı kapsamında çöp torbalarında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımını 2024 yılında yüzde 35’e çıkartmayı hedefliyor.

15 bin 500 ton ekstrüzyon kapasitesi ve son teknolojiyle donatılmış 100’den fazla makine ve yardımcı hatlar ile tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler üreten Kroplast, çöp torbası, pişirme, saklama ve temizlik kategorilerinde 100’ün üzerinde geniş ürün yelpazesine sahip.

Tüm sürdürülebilirlik projelerini “Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” çatı söylemi altında birleştiren Koroplast, çevresel sürdürülebilirliğin farkındalığını arttıracak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda stratejik iş ortaklığına bir yenisini daha ekleyen Koroplast, 30 bin metrekare alana sahip tesiste tehlikesiz atık toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerini yürüten CSR Plastic ile yeni projeler üretmek üzere düğmeye bastı.

İş ortaklığı kapsamında Koroplast; CSR Plastic’in gelişmiş teknolojilerle donatılmış tesisinde geri dönüştürdüğü plastikten elde ettiği ham maddeyi alarak, teknolojik alt yapısı ve gelişmiş endüstri standartlarıyla çöp torbası üretiminde kullanacak.

“İhracat pazarlarındaki konumumuzu güçlendireceğiz”

Koroplast Operasyon Direktörü Ersen Yılmaz, “CSR Plastic ile döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak ortak amaçlar dahilinde bir araya geldiğimiz için oldukça heyecanlıyız. Bu iş ortaklığı kapsamında çöp torbalarımızı yakın zamanda yüzde 100 geri dönüştürülmüş ham maddeden üretebilecek; hedefimiz doğrultusunda da 2024 yılında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımımızı yüzde 35 seviyelerine çıkartacağız. Aynı zamanda hedef ihracat pazarımız olan Avrupa’da, regülasyonların zorunlu kıldığı sertifikalı geri dönüştürülmüş ham madde kotalarına karşı uyum sağlayan bir şirket olurken bu sayede de ihracat pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu güçlendirme fırsatımız olacak.” dedi.