Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı: 12 milyar lirayı aşan talep

Lila Kağıt’ın 30 Nisan ve 2-3 Mayıs'ta yapılan halka arzın büyüklüğü, 4 milyar 487 milyon lira oldu.

Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen halka arzda, 37,39 liradan satışa sunulan nominal payların tamamı satıldı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,34 oldu.

Sektöre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunması hedeflenen halka arz işleminde, yatırımcı başvuru sayısı 3,5 milyonu aştı. 4 milyar 487 milyon lira büyüklüğündeki halka arzda, toplam 3 milyon 573 bin 719 adet filtrelenmemiş başvuru alınırken, talep tutar 12,1 milyar lirayı aştı.

Yurt içi bireysel yatırımcılarda 1,6 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarda 6,5 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılarda 3,1 kat talep toplandı.

Halka arz büyüklüğünün yüzde 70'ine denk gelen paylar yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.