Matriks'ten 98,1 milyon lira net kâr

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetlerinden, şirketin 2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Matriks'in net karı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 62 artarak 98 milyon 137 bin liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, enflasyon düzeltmesi sonrası ulaştıkları yüzdelerin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"20. yılımızda ulaştığımız seviyeyi hem kendimiz hem de ülkemizdeki finansal teknolojiler ekosistemi için önemli buluyoruz. 2023'ü, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda başarılı bir yıl olarak değerlendirdik. Özellikle teknoloji şirketleri için hem ekip hem ürünler hem de ticari olarak büyüme çizginizi sürdürmek, güncel kalmak ve tercih edilir çözümler sunmak takdir edersiniz ki hiç kolay değildir. Ekibimiz ve sermaye piyasası paydaşlarıyla birlikte başardıklarımız gelecek için bizlere güç veriyor."

"Kapımız girişimcilere ve girişimlere açık olacak"

Cem Tutar, Matriks Android Kadın Yazılımcı Meslek Edindirme Programı'ndan mezun olanların, sektörde kendilerine yer bulmaya başladığını bildirdi.

Son dönemde hayata geçirdikleri çözüm ağlarından bahseden Tutar, "Ekosistem tarafındaki çalışmalarımızı çok değerli görüyoruz ve bunları 2024 yılında da sürdürmek istiyoruz. İş ortaklığından yatırıma ya da yeni şirket kuruluşlarına kadar oldukça açık bir pencerede kapımız girişimcilere ve girişimlere açık olacak." ifadelerini kullandı.