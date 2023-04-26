Medipol Üniversitesi ve ISTAC, ortak sertifika programları düzenleyecek

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), hukukçulara yönelik eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırırken bu hedef doğrultusunda üniversitelerle iş birliğinin kapsamını genişletiyor. İstanbul Tahkim Merkezi ile Medipol Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu tarafından atılan imzalarla iki kurum arasında iş birliği süreci başladı.

ISTAC Başkanı Akıncı, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İstanbul Tahkim Merkezi olarak çok önemsediğimiz bir iş birliği anlaşmasına daha imza attık. Ülkemiz son zamanlarda çok büyük felaketler içerisinden geçti. Şimdi iş dünyası olarak, millet olarak yaralarımızı sarmamız gerekiyor. İş dünyasının, ticaret hayatının sorunlarının en kısa zamanda çözümlenmesi gerekiyor. Bu açıdan ISTAC Türkiye için çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. İstanbul Tahkim Merkezi’nde ticari davalar 6 ay içerisinde, seri yargılamada ise 3 ay içerisinde sonuçlanıyor. Bu sadece Türkiye için değil dünya çapında önemli bir başarıdır. Merkezimizde görülen davaların yüzde 92’si 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılıyor. ISTAC halihazırda gerek dava sayısı gerekse uyuşmazlık miktarı itibarıyla Avrupa’nın en önemli tahkim merkezlerinden biri olmuştur. Medipol Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği de hukukçuları tahkim ile buluşturabilmek adına çok önemli bir adımdır. Çünkü böyle iş birliği platformları sayesinde meslektaşlarımıza, öğrencilere İstanbul Tahkim Merkezi’ni ve tahkimi anlatma fırsatı buluyoruz. ISTAC ve Medipol Üniversitesi ortaklaşa sertifika programları düzenleyecek, dolayısıyla tahkime ilgi duyan hukukçular için önemli bir eğitim olanağı yaratılacak. Artık ISTAC hukuk hayatının bir parçası haline geldi. Bunun için de bizim açık fikirli eğitim kurumlarına, eğitimcilere ve pırıl pırıl meslektaşlara ihtiyacımız var. Attığımız bu imzalarla bunu gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor, Dekanımız Ayşe Nuhoğlu ve Medipol Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz.”

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu da İstanbul Tahkim Merkezi ile iş birliğini hukukçular için çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Nuhoğlu, devamında şunları kaydetti: “Tahkim, uyuşmazlıkların hızlı ve daha ekonomik olarak çözümlenmesini sağlayan bir usul. Bizim üniversitemizde tahkim derslerimiz var, ancak tahkim prosedürü, oradaki duruşma psikolojisi apayrı süreçler, yaşayarak öğrenilebilecek hususlar. O yüzden ben ISTAC’a ve Ziya Akıncı Hocama bu iş birliği için çok teşekkür ediyorum. Duruşma koşullarını, orada yaşananları öğrencilere aktarabilmek, uygulamaya hazırlamak ve de tahkimi sevdirmek açısından ISTAC ile iş birliğini çok değerli buluyor, hukukçular için bunu önemli bir şans olarak görüyorum.”

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen imza seremonisine ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de katıldı. Ekmen, hukukçuların tahkim farkındalığını artırma hedefiyle ortaklaşa seminerler, sertifikalı eğitim programları düzenlemeyi planladıklarını ve yeni eğitim döneminde bu programın hayata geçirileceğini söyledi.