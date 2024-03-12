Medlog Türkiye, Yeşil Lojistik Belgesi aldı

İZMİR / EKONOMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan Yeşil Lojistik Belgesi programı, çevreyle uyumlu taşımacılığı teşvik etmek ve desteklemek amacıyla ilke, esas ve koşulları belirleyerek bütünleşik, dengeli bir taşımacılık düzeni oluşturma hedefiyle geliştirildi.

Bu kapsamda, Medlog Türkiye, kuruluşundan bu yana çevreci bir taşımacılık yaklaşımını benimseyerek 800 çekici ve 386 vagonla kapıdan kapıya karayolu ve demiryolu taşımacılığı hizmeti sunmanın yanı sıra transit taşımacılık, proje taşımacılığı ve depo hizmetleri gibi çeşitli lojistik çözümler sunuyor.

Çevre sorunlarının ve etkilerinin artmasıyla birlikte insanlarda çevre koruma bilincinin güçlenmesi, lojistik ve taşımacılık sektöründe karbon ayak iziyle ilgili yapılan çalışmaların sayısında da artışa sebep oldu. Taşımacılık sektörü, yakıtın yanmasından kaynaklanan doğrudan CO2 emisyonlarının % 24'ünden sorumluyken, karayolu seyahati ulaşımdan kaynaklanan emisyonların dörtte üçünden sorumlu olmasıyla ana faktörü oluşturuyor. Bu sebeple, kaynak bulma, tedarik aşamaları, ulaşım ve dağıtım süreçlerinin yeşil lojistik ilkelerine dayalı olarak yürütülmesi, karbon emisyonunu azaltmak için kritik öneme sahip.

Yeşil Lojistik Belgesi, karbon emisyonunu azaltma hedefi doğrultusunda yayınlanmış olup çevre dostu taşıma ve dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi, ambalaj ve atıkların azaltılması, emisyon ve gürültü kontrolüyle enerji ve malzeme kullanımının azaltılması gibi kombine taşımacılık alanındaki tüm faaliyetlere değiniyor.

Medlog Türkiye, yılda 80 bini aşkın kombine yük taşımacılığı seferi yaparak sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, Sıfır Atık Belgesi, Yeşil Enerji Belgesi, 500 Adet Fidan Bağışı gibi sertifika ve belgelerle şartları sağlamasının ardından Yeşil Lojistik Belgesi’ni almaya hak kazandı.