Mercedes-Benz, elektrikli araç satışını üçe katladı

Mercedes-Benz, toplam satışları içindeki elektrikli araçların payını artırıyor. Bu yıl sonu için satılan her 4 araçtan birinin elektrikli olmasını hedefleyen Mercedes-Benz, elektrikli satışlarını bu yılın ilk üç ayında yaklaşık üçe katladı. 2024’ün ilk çeyreğinde toplam 6 bin 550 adet satış gerçekleştiren marka, bin 64 adet elektrikli araç sattı.

İlk üç aylık araç satış rakamlarını değerlendiren Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “İlk çeyrek sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Mercedes-Benz olarak biz de satışlarımızı yüzde 220 artırdık. 2024’te satışlarımızın yüzde 20’sinden fazlasının elektrikli modeller olmasını hedefliyoruz.” dedi.

Satışların yarısından fazlasını EQB modeli oluşturdu

Elektrikli G-Serisi’ni 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı hedeflediklerini belirten Bekdikhan, “2023’te satışı en çok artan modelimiz EQB oldu. İlk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 1.064 adet elektrikli araç satışımızın yaklaşık yarısını (518 adet) oluşturarak segmentinde lider oldu." ifadelerini kullandı.