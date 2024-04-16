MOT Grup Bilişim, rekabet soruşturmasında sözlü savunma yaptı

MOT Grup Bilişim hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. Toplantı, Rekabet Kurulu 2. Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında Rekabet Kurumu merkez binasında gerçekleştirildi.

Algan, toplantıda, teşebbüsün yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi ise yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde, Saçhane'nin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle ilgili Kanun maddesini ihlal ettiğini ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.