Park Dedeman Almaty, Kazakistan’da hizmete girdi

Yeni marka stratejisi kapsamında otel projelerine ağırlık veren Dedeman Hotels & Resorts International, büyüme yolculuğuna devam ediyor.

Yurt dışı otel yatırımlarında ivmesini hızlandıran marka, Kazakistan’da hizmet vermeye başlayan Park Dedeman Almaty ile yurt dışındaki aktif üçüncü otelinin kapılarını 6 Mart 2024 tarihi itibarıyla misafirlerine açtı.

Kazakistan’daki misafirlerine Dedeman misafirperverliğini yaşatmaya başlayan otel, modern tasarım çizgileriyle dizayn edilmiş 110 odaya sahip. Bölgenin botanik ruhunu yansıtan garden restoranı ve roofu, geniş toplantı odaları ve spor salonunun yanı sıra spa’sı, fitness salonu ve kapalı havuzu ile şehri ziyaret eden misafirlerine hizmet vermeye hazır.

Kazakistan'ın güney doğusunda restoranları, otelleri, gazinoları ve çok sayıda alışveriş merkezi ile oldukça zengin bir sosyal yaşam alanı sunan Almatı, ülkenin eski başkenti ve aynı zamanda Orta Asya'nın en gelişmiş kozmopolit şehri konumunda bulunuyor.

Şehrin merkezinde yer alan Park Dedeman Almaty, Atakent Mall’ın karşısında, bölgenin en büyük botanik parkına, fuar alanına ve alışveriş merkezi Esentai'ye 5 dakika uzaklıkta konumlanıyor.

“İki ülkenin kültür ve ticaret köprüsünün bir parçası olmak üzere bir araya geldik”

Otelin açılı töreninde konuşan Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Banu Dedeman, sıcak misafirperverlikleriyle tanınan iki dost ülkenin, ortak kültür ve ticaret köprüsünün bir parçası olmak üzere bir araya gelindiğini belirtti. Dedeman olarak, Kazakistan’daki ilk oteli 2014 yılında Öskemen’de açtıklarını hatırlatan Dedeman, “Şimdi ise Park Dedeman Almaty ile buradaki ikinci yuvamızı açmanın gururunu yaşıyoruz. Kardeş ülke Kazakistan’ın muhteşem tarihini, gastronomisini ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen turistlere ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı içindeyiz. Park Dedeman Almaty, farklı deneyimlerin yaşandığı, önemli anların kutlandığı ve gezginlerin yeni maceralar planladığı bir buluşma noktası olacak. Odalarımız, salonlarımız ve tüm mekanlarımızla, dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamaya, Dedeman misafirperverliği ile onlara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırız. ‘Herkesin Dedeman’ı’ olma vizyonumuzla, sizleri otellerimizde yüksek standartlarda bir deneyimle ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Astana’dan Aktau’ya kadar Kazakistan’ın farklı şehirlerinde varlığımızı genişletme arzumuzla; turizm alanındaki bilgi birikimimizi paylaşacak, satış ve pazarlama gücümüzle rekabet avantajı sağlayacak ve Dedeman Loyal Club üyelerimize daha geniş bir hizmet kapsamı sunacağız.” dedi.

“Dedeman’ın Almatı’ya sunacağı katkı çok önemli”

Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu ise “Türk ve Kazak kültürünün birbirine kaynaşması, aynı zamanda Kazakistan pazarına gelen Türk firmalarının verdiği destek hem Kazak ekonomisi hem de Türk ekonomisine katkı sağlıyor. Bu tür girişimler devlet tarafından da çok destekleniyor. Bir Türk markası olarak Dedeman’ın Almatı’ya sunacağı katkı çok önemlidir. Bu işte emeği olan yatırımcılara da çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TAV Havalimanları Holding Kurumsal İletişim Müdürü Alper Topçu da Almatı’da havaalanı genişlettiklerini ve aynı zamanda yeni destinasyonlar açtıklarını söyledi. Onlardan bir tanesi olan Kuala Lumpur ve Çin ile vizelerin kaldırıldığını belirten Topçu, bu sayede karşılıklı seyahatlerin daha da artacağını, bunun da ekonomiye katkısının fazla olacağını aktardı.

Almatı Şehri Turizm Departmanı Başkanı Galiye Tokselova, Almatı şehrine her sene yüz binlerce turistin geldiğini ve şehrin dinamiklerinin turizm açısından çok iyi olduğunu söyledi. Aynı zamanda kurumsal segmentin de oldukça dinamik bir şekilde çalıştığını belirten Tokselova, “Özellikle son 2 senedeki ivme çok fazla. Almatı şehrine Dedeman gibi uluslararası bir markanın gelmesi bizler için çok sevindirici ve mutlaka artı bir katma değeri olacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.