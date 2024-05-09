Pnosan yeni tesisiyle üretimi üç katına çıkarmayı hedefliyor

Buhar armatürlerinin yanında, tesisat ekipmanları ve her türlü teknik malzemeyi stoklarında hazır bulunduran Pnosan Group, 30 yıldır müşterilerinden gelen talepleri karşılıyor.

Pnosan Yönetim Kurulu Üyesi Nida Ümit Şahin, üretim tarafındaki yolculuklarının ise 15 yıldır devam ettiğini belirtti. İlk olarak şamandıralı kondenstop imalatına başladıklarına vurgu yapan Şahin, “Bu ürün özelinde fark yaratmak istedik. Bu yüzden yumuşak kapama dediğimiz bir sistem kurduk, sağladığımız enerji tasarrufuyla şirketlere katkı sağlıyoruz. Kondenstop ile başladığımız üretim yolculuğumuza sonrasında pislik tutucu ve çek valfleri ekledik. Şu anda ise oransal kontrol vanası, basınç düşürücü vanaların üretimini yaparak ülkemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Pnömatik pistonlu üç yollu vanalarda ise üretim ve Ar-Ge süreçlerinin devam ettiğini dile getiren Şahin, yeni ürünler konusunda ise çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Aktif olarak 20 ülkeye ihracat!

Büyüme ve üretim konusunda 2023’ün beklentileri dahilinde geçtiğine dikkat çeken Şahin, “2024 hedefimiz ise yüzde 30’luk bir büyüme yakalamak. Yeni üretim hatlarımızın devreye girmesiyle birlikte ihracat tarafına daha fazla yoğunlaşarak ürün gönderdiğimiz ülke sayısını arttırmayı planlıyoruz” diye konuştu. Aktif olarak 20 ülkeye ihracat yaptıklarına vurgu yapan Şahin, “Bu sayının daha fazla artmasını hedefliyoruz. Mısır, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Bangladeş, Özbekistan, Tacikistan, Vietnam, Bulgaristan, Kazakistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İlave olarak Özbekistan’da bayiliğimiz var” diye konuştu. Avrupa’da Portekiz ve İspanya’ya ürün gönderdiklerini kaydeden Şahin, satış sonrası destek süreçlerinde verdikleri hizmetlerden dolayı da tercih edildiklerini söyledi.

Üretim hacminin artması kalifiye personelle doğru orantılı

Tanıtım ve bilinirlik çalışmalarının ihracatlarına da olumlu yönde etkide bulunduğunu belirten Şahin, “Çoğu insan Avrupa’ya vize probleminden dolayı gidemediği oraya gidecek hedef kitle ülkemize geldi. Bu durum bizim iş hacmimizin artmasını sağladı” ifadelerini kullandı. Yeni tesislerinin ofisler dahil 8000 metrekare olduğuna işaret eden Şahin, “Önceki tesisimiz üretim tarafı kısmı olarak 1600 metrekarede yer alıyordu. Yeni tesisimize geçişle birlikte üretim hacmimizi de 3 katına çıkarmayı planlıyoruz tabi bu durum kalifiye eleman bulmayla doğru orantılı” dedi.

Tesisin çatılarına GES yatırımı yapmayı planlıyor

Yeni tesislerinde üretimi ilk etapta yaklaşık yüzde 50 büyüme hedeflediklerini kaydeden Nida Şahin, “Gelen talepleri daha rahat bir şekilde karşılamak adına kapasite artışı bizim için zorunlu bir hal aldı. Özellikle yurtdışından gelen talepleri daha rahat bir şekilde karşılamak adına bu tesisi bizim için gerekliydi. Yurtdışı müşterilerinin termin sürelerini 3-4 ay geciktirdiğiniz zaman pazar kaybı yaşayabiliyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan yenilenebilir enerji tarafına yatırım yapmak istediklerini kaydeden Şahin, “Fabrikamızın çatılarına GES yatırımı yapmayı öngörüyoruz. Bu bağlamda fizibilite çalışmalarımız yapılıyor. En yakın hedeflerimiz içerisinde bu var. Orta vadeli hedeflerimizin içerisinde ise yurtdışına başka bayilikler de açmak var” diye konuştu.