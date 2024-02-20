Renault Group cirosunu yüzde 17 artırdı

2023 yılında Avrupa'da en çok satan otomobiller sıralamasında Renault Group’un 2 aracı ilk 3'te yer alırken, Renault markası 5. sıradan 2. sıraya yükseldi.

Renault Group 2023 yılında tüm mali tablolarda iyileşme gerçekleştirdi.

2023 yılının ilk yarısındaki cirosu 52,4 milyar Euro ile 2022'ye göre yüzde 13 artış ve sabit döviz kurları dikkate alındığında yüzde 17 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, Renault Group'un rekor sonuçlar açıkladığını kaydetti.

Muazzam bir ekip çalışmasının sonucu olan bu rakamların Renaulution stratejisinin başarısını yansıttığını belirten Meo, "Daha önce hiç olmadığı kadar güçlü temellerimiz var ve bununla da yetinmeyeceğiz. 2024 yılında, bir yandan mali yapımızı optimize etmeye devam ederken, bir yandan da Renault Group’un yenilenme sürecinin bir sonucu olarak benzeri görülmemiş sayıda araç lansmanı yapacağız." ifadelerini kullandı.