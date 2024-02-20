BMC, savunma sanayi kara araçları ihracatında zirvede yer aldı

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği verilerine göre 2023’te BMC askeri kara araçlarında toplam ihracatın yüzde 52’sini tek başına gerçekleştirerek bir önceki yıl olduğu gibi 2023 yılını da ihracat lideri olarak tamamladı.

Askeri kara aracı ihracatında geçen yıl 255 milyon dolar ihracat gerçekleştiren BMC tüm savunma sanayi firmaları arasında ilk beşte yer alarak Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının önemli figürlerinden biri oldu.

Antalya'daki Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında düzenlenen '’Savunma ve Havacılıkta 2023 İhracat Şampiyonları'’ ödül töreninde, askeri kara araçlarında ihracat lideri olan BMC'ye ödülü Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından verildi.

KİRPİ, VURAN ve AMAZON ihracatın zirvesinde

BMC, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülke ordularının ihtiyaçlarını karşılayarak savunma sanayide küresel marka olma yolunda çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. BMC, KİRPİ, VURAN, AMAZON gibi zırhlı askeri araçlarıyla güvenlik güçlerinin başarılı şekilde görev yapmasına olanak sağlandığı aktarıldı.