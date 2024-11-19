Roborock lider robot süpürge markası seçildi

Euromonitor verilerine göre ciro bazında dünyada birinci sırada yer alan akıllı robot süpürge markası Roborock, Marketing Türkiye için Yorum.io tarafından gerçekleştirilen “Yorumun Gücü” analizinde de 4.70 puan alarak robot süpürge pazarında lider oldu.



Analizde, 16 kategoride en çok değerlendirilen ve yorum alan ürünler listelenerek 41 milyon yorum ve 52 milyon değerlendirmeye dayanan rating raporları oluşturuldu. 1000’den az yoruma sahip ürünler değerlendirmeye dahil edilmedi.

Çalışmada, “Müşteri Hizmetleri”, “Teslimat ve Paketleme”, “Tasarım ve Fonksiyonellik”, “Fiyat” ve “Kalite” alt segmentlerinde tüm yorumlar ve memnuniyet düzeyleri yapay zeka tarafından ayrı ayrı raporlandı. Son olarak, bu kırılımların ortalamasından bir Rating Puanı belirlendi.

Tüketicilerin kararını yorum, değerlendirme ve geri bildirim belirliyor

Marketing Türkiye’nin haberine göre, Nielsen’in 2023 yılında yayınladığı “Global Trust in Advertising Report” araştırması, tüketicilerin yüzde 92’sinin alışveriş yapmadan önce diğer kullanıcıların ürün hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeleri, geleneksel reklamlara göre daha güvenilir bulduğunu gösterdi.

IFA’dan 16 ödül

Roborock, Eylül ayında Berlin’de düzenlenen ve teknoloji dünyasındaki son gelişmelerin yakından takip edildiği IFA 2024’te en dikkat çeken markalardan biri oldu. Roborock Qrevo Slim ve Roborock Qrevo Curv modelleri toplamda 16 ödüle layık görüldü. Roborock, yaptığı inovatif çalışmalarla Slashgear ve House Digest tarafından fuarın “en iyisi” ödülüne layık görülürken, GeekSpin, Android Headlines, Techlicious, The Ambient ve Gadgety gibi yayınlardan da ödüller aldı.

Roborock hakkında

Roborock, akıllı temizlik çözümleriyle tanınan önde gelen bir temizlik markasıdır. Küresel önde gelen akıllı cihaz üreticisi olma kararlılığını sürdüren Roborock, robotik, kablosuz, ıslak/kuru vakum temizleyiciler ve çamaşır kurutma makineleri gibi yenilikçi ürün yelpazesiyle yaşamları zenginleştiriyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği Ar-Ge projeleri, 170'ten fazla ülkede 15 milyondan fazla evde çeşitli temizlik ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Pekin merkezli ve stratejik yan kuruluşları olan Roborock Japonya, Hollanda, Polonya, Almanya ve Güney Kore'deki ana pazarlarda faaliyet göstererek dünya çapındaki pazar varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.