Rubikap, Münih ofisi ile büyüme hedefini katladı

Toplamda 65 ülkeye ihracat yapan endüstriyel sunum ürünleri üreticilerinden Rubikap, Almanya’nın Münih şehrinde ofis açtı.

Yeni yatırımı ile pazardaki büyümesini 3 yılda ikiye katlamayı hedefleyen şirket dünyanın önemli festivallerine ürün tasarlıyor. Rubikap’ın tek kullanımlık ürün üreten şirketi Metplas ile geçen yıl düzenlenen Octorfest ve diğer festivallere 1 milyondan fazla bardak üretimi gerçekleştirdi.

Sağlamlığıyla öne çıkan bardaklar, festivale özel olarak tasarlanarak üretiliyor. Türkiye’nin plastik ürünleri üretiminde dünya liginde yer almasına katkı sağlayan şirketler arasında yer alan Rubikap’ın bu kapsamda ihracat yaptığı pazarlar arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Senegal ve Yunanistan gibi ülkeler yer alıyor.

35 yıl önce İstanbul Bayrampaşa’da temelleri atılan Metplas, Rubikap markası ile yeme-içme sektörüne özel üretim yaparak çok kullanımlık, yıkanabilir, yiyecek - içecek sunum ürünleri üretiyor.

1 bardak ile 2 bin ürün tüketimini engelliyor

Metplas Yönetici Ortağı Alper İlter konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye’de çok kullanımlık polikarbonat mutfak eşyası üreten ilk şirket olarak ülkemizi ithal eden konumdan ihracat yapar hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya ve Güney Kore’nin de olduğu 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler arasında en çok Almanya’ya çok kullanımlık ürün gönderimi yapıyoruz. Çevreye pozitif katkısı Almanya’nın tercih etmesinde büyük etken. Örnek verecek olursam, ürettiğimiz 1 adet çok kullanımlık ürün, yaklaşık 2 bin adet tek kullanımlık ürün tüketimini engelliyor. Böylece 90 gramlık bir polikarbonat ürün kullanımı ile 16 kg’lık atık üretilmesinin önüne geçilerek yüzde 99 oranında daha az atık üretilmiş oluyor. Çevreci özelliğiyle büyük talep gören ürünlerimiz ile Avrupa’daki büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Bu amaçla Almanya’nın Münih şehrinde yurt dışındaki ilk ofisimizi açtık. 2023 yılında Avrupa’nın yanı sıra Amerika’yı da odağımıza aldık.”