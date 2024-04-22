Rus oligark, bakır izabe tesisini Rusya'dan Çin'e taşıyor

Rus olgark Vladamir Potanin tarafından kontrol edilen Metal grubu Norilsk Nickel, batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların kilit ekipmanlara erişimi kısıtlaması ve karlılığı azaltması nedeniyle bakır eritme üretiminin bir kısmını Rusya’dan Çin’e taşıyor.

Potanin, devlet medya kuruluşu Interfax'a verdiği bir röportajda, madencilik devinin Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki Nadezhda tesisindeki bakır eritme kapasitesini 2027'den itibaren Çin'deki yeni tesislerle değiştirmeyi planladığını söyledi.

Rus oligark, Batı yaptırımlarının Kremlin'in Ukrayna işgalini finanse etmek için temel kaynaklarından biri olan ülkenin emtia ihracatını nasıl engellediğine dair şimdiye kadarki en ayrıntılı açıklamalardan birini yaptı.

Putin planları çoktan imzaladı

Potanin yaptırımların Norilsk'in gelirlerini 2022'den bu yana en az yüzde 15 azalttığını, bunun da uluslararası ödemeler, teslimat reddi ve fiyat indirimleri ile bakır tesislerindeki sülfür dioksit kirliliğini azaltma planlarıyla ilgili sıkıntılardan kaynaklandığını söyledi.

Potanin’e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin planları çoktan imzaladı. Potanin, konunun en üst düzeydeki Rusya-Çin toplantılarının gündemine dahil edildiğini siyasi destek aldığını söyledi.