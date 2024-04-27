Sabancı Holding CEO'su Alper: Amacımız Türkiye adına katma değeri yüksek ürün

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü kapsamında Sabancı Topluluğu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Scientists&Designers of Sabancı Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Fikri mülkiyet alanında farkındalık yaratmak ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla, 2022'de başlatılan ödül töreni kapsamında, bu yıl 141 Sabancı Topluluğu çalışanı ödüllendirildi. Ödül törenine Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ve Broadcom Eski Fikri Mülkiyet Genel Müdürü Jeyhan Karaoğuz katıldı.

"Türkiye ile dünyayı birleştirme misyonunda da buradayız"

Alper, 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü'nün önemine değinerek, "Önce fikir sahibi olmanın, bilgi sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu ülkece bilmemiz, sonra da fikre ve bilgiye önem vermemiz gerektiğini idrak etmemiz gereken bir gün diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan icatlar hakkında topluluklarının geleceğini şekillendirdiklerini belirten Alper, yapılan icatların ve mucit sayısının artıyor oluşunun kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Alper, yapılan icatlarla beraber Türkiye'ye ve dünyaya örnek olunduğunu söyledi. Bilimin ışığında çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çeken Alper, "Topluluğumuzun da amacı olan Türkiye ile dünyayı birleştirme misyonunda da buradayız" yorumunda bulundu.

Türkiye'den gençlerin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmaları dile getiren Alper, AR-GE merkezleri ve inovasyon alanındaki gelişmelerin yanı sıra, yerel startup ekosistemi olduğunu ve girişimlerin burada büyümelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Alper, "Türkiye diasporasının Türkiye'ye katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Amaçlarının fikirleri yeşertecek ortamların mucitlere sağlanması olduğunun altını çizen Alper, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Amacımız bu icatlardan Türkiye adına katma değeri yüksek ürünler, hizmetler yaratabilmek, Türkiye'yi dünya ekonomilerinde hak ettiği yere getirebilmek. Bu da ancak bilimle, inovasyonla olur"

Broadcom Eski Fikri Mülkiyet Genel Müdürü Jeyhan Karaoğuz ise, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fikri mülkiyet konusunda öncülük yapan Sabancı Topluluğu'nu, yönetici ve çalışanlarını ve ödül alan bütün mühendisleri tebrik ediyorum. Bu güzel günün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"