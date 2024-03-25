Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Speur: 38 GW'lik ilave bir kapasiteye ihtiyaç var

Sabancı Topluluğu, dijital ve yapay zeka dönüşümü alanında düzenlenen uluslararası organizasyonlarda Türk iş dünyasını temsil etmeyi sürdürüyor. The Economist tarafından Londra'da "Yapay Zekayı Kuşanmak: Korkudan Servete" temasıyla düzenlenen Yıllık İş Dünyası İnovasyon Zirvesi'ne katılan Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, "Verinin Öncüleri: İşten Sağlanan Veriyi Yapay Zeka için Kullanmak" panelinde konuşma yaptı. Dijital dönüşümün doğru şekilde uygulanabilmesi için verinin kalitesi kadar ortam değişkenlerinin de çok önemli olduğunu belirten Speur, "Kamuoyunda sıklıkla kullanılan bir ifade var 'Veri artık yeni petrol.' Bu ifade, verinin değerini anlatmak için doğru olabilir. Ama tek başına yeterli değil. Çünkü petrolle arabayı çalıştırabilirsiniz ama o arabanın istediğiniz yere gidebilmesi için doğru lojistik, işletme ve teslimat altyapısına ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

“Kaynak kullanımı konusunda da ciddi soru işaretleri var”

İş dünyasının yapay zeka odağında büyük bir dönüşümden geçtiğinin altını çizen Speur, "Bu dönüşüm sağladığı büyük teknolojik ilerlemenin yanında, kaynak kullanımı konusunda da ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bugün bu alanda yapılan çalışmaları şu soru eşliğinde gerçekleştirmek zorundayız 'Yapay zeka modellerini doğru ve etkin şekilde çalıştırabilmek için gerekli altyapıya ve yetkinliklere sahip miyiz?' Yapay zeka çok ciddi bir işletim gücü, depolama kabiliyeti ve enerji gerektiriyor. Fakat bulut teknolojileri ve veri merkezlerini de bünyesinde barındıran altyapı hizmetleri, orta vadede ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Dolayısıyla yapay zeka odaklı dijital dönüşüm için bu kaynakları sağlayabilecek altyapı yatırımlarının büyük önemli bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

“Burada bir ölçeklenme fırsatı görüyoruz”

Speur, yapılan bilimsel araştırmalara göre, yapay zeka modellerinin getirdiği ilave yükleri çalıştırabilmek için, yakın gelecekte 38 GW'lik ilave bir kapasiteye ihtiyaç duyulacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak ne veri merkezi endüstrisi ne de kurumsal şirketler tarafında, bu yönde büyük yatırımlar görmüyoruz. Sabancı olarak, bizim bu alana odaklanmamızın ana nedenlerinden biri de bu. Burada ikili bir hedef setinden bahsedebiliriz. Birinci olarak, burada bir ölçeklenme fırsatı görüyoruz. Ve bu yatırımların, Sabancı'nın dijitale bakış açısını, gelecek teknolojilerin geliştiricisi olma vizyonunu çok iyi yansıttığını düşünüyoruz. Diğer yandan da, bulut teknolojilerinin, ölçeklenebilir dijital teknoloji platformların ve yeşil hiper ölçekli veri merkezlerinin, dünyadaki yeşil dönüşümün de ana motoru olacağına inanıyoruz. Bu dönüşüm, Sabancı olarak bizim Topluluk Vaadimizin de tam merkezinde yer alıyor. Diğer yandan, dijitali gerçek anlamda bir iş kültürü haline getirmenin, dijital işletmeler oluşturmanın ve siloları kalıcı şekilde ortadan kaldırmanın yolu da bu yatırımlardan geçiyor."