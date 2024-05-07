Sarkuysan (SARKY) temettü teklifini açıkladı

Sarkuysan Elektrolik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün KAP'a yaptığı bildirimde genel kurul onayına sunulacak kar payı teklifini açıkladı. Teklifte yer alan nakit karı payı brüt 0,4444444 TL, net 0,3999999 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 07 Haziran 2024, ödeme tarihi 11 Haziran 2024 olacak.

Şirketten KAP'a kar payı açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 1.391.798.530,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %40,00 net nakit kâr payı ve %20,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 07.06.2024 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını, tensiplerinize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 500.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %44,44 (0,4444 TL), Net %40,00 (0,40 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlamasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır."