SASA, yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı

Sasa Polyester Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantının ardından yüzde 700'lük bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını açıkladı. SASA, SPK'nın onay alırsa mevcut sermayesi 5.321.653.794,10 TL'den, 42.573.230.352,80 TL'ye çıkacak.

Konu ile ilgili KAP açıklaması şöyle:

"Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, mevcut durumda 5.321.653.794,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251.576.558,70 TL artırılmak suretiyle 42.573.230.352,80 TL'ye yükseltilmesine, çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak verilmesine, bu çerçevede ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine ve sermaye artırımı için gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."